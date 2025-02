Nowe utrudnienia i zmiany czekają od tego weekendu kierowców w Warszawie. Nad ranem rozpoczął się kolejny etap budowy linii tramwajowej w kierunku Dworca Zachodniego. W stolicy ruszyła także przebudowa skrzyżowania ulic Grójeckiej i Bitwy Warszawskiej .

/ Shutterstock

Według zapowiedzi Tramwajów Warszawskich, nowa trasa tramwajowa ma poprawić dojazd do Dworca Zachodniego. Tramwaj, który dowiezie pasażerów bezpośrednio w rejon peronów, jest ważnym elementem przebudowy i rozbudowy stacji kolejowej.

Zmiany w organizacji ruchu

Wykonawcy tej inwestycji zamknęli jezdnię Grójeckiej w kierunku alei Krakowskiej, przy skrzyżowaniu z Bitwy Warszawskiej 1920 r.

Ruch w obu kierunkach będzie odbywał się po jezdni, którą obecnie kierowcy jadą do centrum. Tymczasowe przewiązki przez torowisko zostaną wybudowane: za ulicą Baśniową - na wysokości budynku Grójecka 70 oraz za przystankiem Hale Banacha - na wysokości budynku Grójecka 114.

Efekt jest taki, że kierowcy jadący Grójecką do centrum mają do dyspozycji jeden pas ruchu, a w kierunku dzielnicy Włochy - dwa pasy.

Jadący Grójecką od Okęcia nie skręcą w lewo, w Bitwy Warszawskiej 1920 r. Objazd dla nich zostanie wytyczony ulicami Dickensa i Szczęśliwicką.

Z kolei na Grójeckiej od strony centrum będzie nakaz jazdy prosto. Objazd do Banacha poprowadzi ulicami Dickensa i Pawińskiego, a do Bitwy Warszawskiej 1920 r. - Kopińską i Białobrzeską.

Zobaczymy, jak będzie od poniedziałku. Teraz są ferie, więc teoretycznie mniejszy ruch, ale w Warszawie miejsc, gdzie trwają budowy jest dużo. To utrudnia dojazdy i wydłuża czas podróży, tutaj nawet o 20 minut - komentują w rozmowie z naszym reporterem kierowcy.

Zmiany także na trasie metra

W ten weekend metro na linii M1 kursuje na skróconej trasie. Jest to związane z wymianą oświetlenia.

Na czas prac uruchomiona została komunikacja zastępcza. Pociągi metra kursują między stacjami Młociny i Wilanowska.

W soboty i niedziele (1-2, 8-9, 15-16 lutego) pociągi metra będą kursowały między stacjami Młociny i Wilanowska - przy czym kursy w nocne z piątków na soboty będą realizowane normalnie.

Autobusy linii zastępczej ZM1 będą jechały po trasie metra z Kabat do pętli przy stacji metra Wilanowska, czyli pojadą al. KEN, al. Harcerzy Rzeczypospolitej i Rolną.

W soboty, w najpopularniejszych godzinach, będą kursowały co ok. 3 minuty, w niedziele co ok. 5 minut.

Także autobusy linii 710 i 742 dojadą do metra Wilanowska (a nie tylko na Kabaty) - z ulicy Wąwozowej pojadą w al. KEN i dalej jak ZM1.

Trasa autobusów linii 217 zostanie zmieniona - będą kursowały między Natolinem Północnym a metrem Wilanowska, bez dojazdu do stacji metra Imielin.

W ostatni weekend lutego, a także w kolejne marcowe soboty i niedziele (22-23 lutego, 1-2, 8-9, 15-16, 22-23 marca) trasa metra także będzie krótsza, ale pociągi pojadą w głąb Ursynowa - będą kursowały między stacjami Młociny i Stokłosy.