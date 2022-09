W rejonie pomnika Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej przy ul. Matejki w Warszawie we wtorek zaplanowane są uroczystości 83. rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego. To spowoduje zmiany w ruchu drogowym i parkowaniu.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

W czasie uroczystości na okolicznych drogach obowiązywał będzie zakaz ruchu. Zostanie on wprowadzony na ulicach:

Matejki - na odcinku od wjazdu do Ambasady Kanady do ul. Wiejskiej od godziny 10 do 17;

i Wiejskiej - na odcinku od ul. Frascati do Pięknej od godziny 13 do 16.

W rejonie pomnika wprowadzony zostanie też zakaz ruchu oraz zakaz zatrzymywania się. Ograniczenia będą obowiązywać na ulicy Matejki - na odcinku od. Al. Ujazdowskich do ul. Wiejskiej. Utrudnienia dotkną też samą ul. Wiejską - na odcinku od ul. Frascati do Pięknej i ul. Chopina - na odcinku od ul. Sieroszewskiego do Al. Ujazdowskich. Na tych ulicach do godziny 17 wyłączone z parkowania zostaną zatoki postojowe.

Obchody rozpoczną się o godzinie 13:15 od złożenia kwiatów pod pomnikiem generała Stefana Roweckiego ps. Grot. Uroczystości główne pod pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej odbędą się o godzinie 14.

Polskie Państwo Podziemne Polskie Państwo Podziemne funkcjonowało od 27 września 1939 r. do 1 lipca 1945 r. Były to tajne struktury państwa polskiego, a zarazem największa tego rodzaju organizacja funkcjonująca na świecie w czasie II wojny światowej. Zbrojnym ramieniem PPP była najpierw organizacja wojskowa Służba Zwycięstwu Polski, następnie Związek Walki Zbrojonej, który w lutym 1942 roku został przekształcony w Armię Krajową.