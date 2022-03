Policja zapowiada duże utrudnienia na ulicach Warszawy w związku z wizytą prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena. Służby zalecają, by planując trasę przejazdu, omijać centrum miasta. Wizyta potrwa od piątku do soboty.

/ Marcin Kmieciński / PAP

Warszawscy kierowcy muszą się uzbroić w cierpliwość. Policja już zapowiada, że będzie dużo utrudnień.

Już jutro Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden przybędzie z ważną wizytą do Polski. Oznacza to dużo pracy dla służb odpowiedzialnych za zabezpieczenie wizyty. Ogrom zadań zostało postawionych również przed Komendą Stołeczną Policji i Komendą Główną Policji - przekazał rzecznik KSP nadkom. Sylwester Marczak.



Poinformował, że w związku z powyższym na ulicach Warszawy od piątkowego popołudnia należy spodziewać się utrudnień w ruchu drogowym. Warto zaplanować sobie trasy przejazdu, tak by omijać centrum Warszawy.



Podejmujemy szereg inicjatyw, których celem jest ograniczenie do minimum utrudnień - zapewnił nadkomisarz.



Zaapelował, by widząc działania związane z wizytą, pamiętać, że priorytetem służb jest bezpieczeństwo.



Odpowiadają za nie m.in. funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa. Rzecznik SOP ppłk Bogusław Piórkowski zaapelował do kierowców, by nie nie jeździli ulicami Warszawy "na pamięć".



W związku ze zmianami w ruchu przypominamy, by stosować się do poleceń funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa, Policji oraz Straży Miejskiej - powiedział.



Wizyta prezydenta Stanów Zjednoczonych potrwa do soboty.