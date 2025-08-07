Jaka pogoda czeka nas w najbliższy weekend? Jeśli nie lubicie upałów, będziecie zadowoleni - według IMGW temperatura nie przekroczy 30 stopni. W niedzielę przydadzą się parasole. W połowie przyszłego tygodnia w niektórych regionach termometry mają pokazać nawet 34 stopnie.

Turyści na plaży miejskiej w Gdyni (zdj. arch.) / Jerzy Ochoński / PAP

Prognoza pogody na piątek

W piątek w Polsce spodziewane jest zachmurzenie małe i umiarkowane, na zachodzie i północy okresami duże. Na północy mogą pojawić się słabe, przelotne opady deszczu oraz burze.

Temperatura maksymalna wyniesie od 23 stopni Celsjusza na północy, około 26 w centrum do 28 na południowym wschodzie. Nieco chłodniej będzie nad morzem - 21-22 stopnie.

Według prognoz wiatr będzie słaby, na Pomorzu i wschodzie okresami umiarkowany, południowo-zachodni i zachodni.

Prognoza pogody na sobotę

Sobotnia prognoza jest dość podobna do piątkowej. Na północy termometry pokażą 24-25 stopni. Nieco cieplej będzie na Mazowszu, Podkarpaciu i w województwie świętokrzyskim - 28 stopni.

Nawet 30 stopni mogą zobaczyć w sobotę na termometrach mieszkańcy Małopolski oraz województw śląskiego i lubuskiego.

Prognoza pogody na niedzielę

Niedziela przyniesie deszcz w większości województw. Na północnym i południowym wschodzie kraju można spodziewać się także burz. Parasole raczej nie przydadzą się na zachodzie kraju.

W północnej części kraju termometry pokażą maksymalnie od 20 do 23 stopni. W centrum będzie trochę cieplej (26 stopni w województwie łódzkim i 27 na Mazowszu). Na południu temperatura może dojść do 30 stopni.

Co czeka nas w nowym tygodniu?

Zdj. ilustracyjne / Darek Delmanowicz / PAP

Mapy IMGW pokazują, że nowy tydzień zaczniemy bez upałów. Maksymalna temperatura prognozowana w poniedziałek to 25 stopni, a we wtorek - 28 stopni.

Dopiero w środę zrobi się wyraźnie cieplej. Termometry na zachodzie kraju mogą pokazać nawet 34 stopnie.