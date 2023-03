​Rozkłady jazdy są źle ułożone i stąd biorą się problemy na Warszawskim Węźle Kolejowym - mówi w rozmowie z RMF FM przewodniczący Związku Zawodowego Dyżurnych Ruchu Kolejowego. Już czwarty pociąg, w ciągu półtora tygodnia, został skierowany na niewłaściwy tor. Tym razem to PKP Intercity relacji Warszawa - Wrocław.

Zdj. ilustracyjne / Rafał Guz / PAP

Od kilku dni na Warszawskim Węźle Kolejowym trwa paraliż. Pociągi są opóźnione, zawieszane lub w ogóle odwoływane na niektórych odcinkach. Problemy na kolei wynikają z wejścia życie nowego rozkładu jazdy. Dołożono kilkadziesiąt nowych składów, które mają przejechać przez remontowany dworzec Warszawa Zachodnia. Jakakolwiek usterka czy minimalne opóźnienie jednego z pociągów może spowodować lawinę opóźnień i odwołań połączeń.

Doszło także do kilku niebezpiecznych sytuacji. Cztery razy w ostatnim czasie pociąg został skierowany na zły tor.

Dyżurni ruchu kolejowego przekonują, że problemy wynikają z tego, iż w rejonie dworca Warszawa Zachodnia pracuje za mało osób. Po tych incydentach zwiększono obsadę dyspozytorów, ale problemem pozostaje rozkład jazdy.

Czas postoju pociągu konstruktorzy rozkładu jazdy ustalają na 30 sekund. Fizycznie jest to niemożliwe. Pociąg musi wjechać, zatrzymać się, muszą się wysunąć schodki do wysiadania, a to wszystko trwa. Po prostu konstruktorzy zakładają, że to wszystko będzie trwało 30 sekund - mówił RMF FM przewodniczący Związku Zawodowego Dyżurnych Ruchu Kolejowego Aleksander Motyka.

Pociągi, które zostały źle skierowane, na szczęście wjechały na tor, na którym nie było innych pociągów. Zagrożenia nie było - powtarza PLK, przyznaje to także przewodniczący związku zawodowego.

Urządzenia nie pozwolą, jeżeli jest tor zajęty i działa izolacja torowa, żeby semafor się wyświetlił na wolną drogę. Jest to fizycznie niemożliwe - mówił Motyka.

Sprawę bada komisja w PKP PLK. W ubiegłym tygodniu kontrolę wszczął też Urząd Transportu Kolejowego.