Parlament Europejski poparł klauzulę ochronną, która pozwoli zawieszać preferencje taryfowe na import wybranych produktów rolnych z krajów Mercosuru w razie zagrożenia dla unijnych rolników.

Mechanizm ochronny zostanie uruchomiony, jeśli import wzrośnie o 5 proc. w ciągu trzech lat i ceny będą niższe od krajowych o 5 proc.; dochodzenie może wszcząć KE, państwo członkowskie lub branża.

Rozporządzenie zacznie obowiązywać po wejściu w życie umowy UE-Mercosur, która wymaga jeszcze ratyfikacji przez Parlament Europejski.

We wtorkowym głosowaniu w Strasburgu Parlament Europejski opowiedział się za wprowadzeniem klauzuli ochronnej w ramach negocjowanej umowy handlowej między Unią Europejską a krajami Mercosuru (Argentyna, Brazylia, Paragwaj, Urugwaj). Za przyjęciem rozporządzenia głosowało 483 europosłów, przeciwko było 102, a 67 wstrzymało się od głosu.

Szybka reakcja na zagrożenie dla unijnych producentów

Nowe przepisy określają, w jakich sytuacjach Unia Europejska będzie mogła tymczasowo zawiesić preferencje taryfowe na import wybranych produktów rolnych z Mercosuru.

Mechanizm zostanie uruchomiony, jeśli import takich towarów jak drób, wołowina, cytrusy czy cukier wzrośnie o 5 proc. w ujęciu średniorocznym w ciągu trzech lat i jednocześnie ceny tych produktów będą o 5 proc. niższe od cen krajowych. Wszczęcie dochodzenia może zainicjować Komisja Europejska, państwo członkowskie lub przedstawiciele branży.

Komisja Europejska będzie zobowiązana do przedstawiania Parlamentowi Europejskiemu co najmniej raz na pół roku raportu oceniającego wpływ importu wrażliwych produktów na unijny rynek. Ma to zapewnić stały nadzór nad sytuacją i umożliwić szybką reakcję w razie potrzeby.

Kolejne kroki

Po formalnym przyjęciu rozporządzenia przez Radę UE, dokument zostanie opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i zacznie obowiązywać po wejściu w życie umowy handlowej. Sama umowa wymaga jeszcze ratyfikacji przez Parlament Europejski. Izba zwróciła się już o opinię do Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie zgodności umowy z traktatami unijnymi.

Porozumienie handlowe z Mercosurem przewiduje preferencje celne dla eksporterów m.in. wołowiny, drobiu, nabiału, cukru i etanolu z krajów Ameryki Południowej. W zamian rynki Mercosuru mają otworzyć się na europejski przemysł. Wprowadzenie klauzuli ochronnej ma zagwarantować, że liberalizacja handlu nie odbędzie się kosztem unijnych rolników.