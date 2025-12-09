Warszawska Hala Gwardii i jej okolica zostaną zmodernizowane. W poniedziałek umowę w tej sprawie podpisał prezydent stolicy Rafał Trzaskowski. Inwestycja zostanie zrealizowana w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Prace budowlane mają ruszyć w 2027 roku, a odnowiona hala powinna być gotowa na początku 2028 roku.

Hala Gwardii w Warszawie przejdzie gruntowany remont / Albert Zawada / PAP

Warszawa podpisała umowę na modernizację Hali Gwardii i jej otoczenia, a zakończenie prac planowane jest na początek 2028 roku.

Historyczny charakter hali oraz funkcja targowa mają zostać zachowane, a kupcy otrzymali propozycje dalszej działalności.

Tzw. plac Wielopole zmieni się w zielony skwer z podziemnym parkingiem, a całość inwestycji ma zakończyć się w 2029 roku.

Całkowicie zmieniamy centrum Warszawy i to jest element tego planu. To miejsce historyczne, pamiętające czasy carskie i tragedię Powstania Warszawskiego, jak również historyczne czasy zwycięstwa polskich pięściarzy nad Sowietami w 1953 roku - powiedział Trzaskowski.

Modernizacja obejmie nie tylko samą halę, ale także tzw. plac Wielopole (kiedyś plac targowy przy Żelaznej Bramie, a dziś część Osiedla Za Żelazną Bramą), gdzie powstanie podziemny parking, a obecny teren zamieni się w zielony skwer miejski.

Prezydent Trzaskowski zapewnił, że zachowany zostanie historyczny charakter budynku, w tym m.in. szkółka boksu i sala pamiętająca czasy Feliksa Stamma. W planach jest także utworzenie izby pamięci tego wybitnego trenera.

Dialog z kupcami i zachowanie targowego charakteru

Władze miasta prowadzą rozmowy z kupcami, którzy obecnie działają w hali. Wszyscy kupcy, którzy zadeklarowali chęć pozostania w tym miejscu, otrzymali od nas ofertę, gdyż bardzo nam zależy, żeby większość z nich została. Część z nich ofertę już przyjęła, kilka osób szuka innego miejsca, kilka osób się jeszcze zastanawia. Nam zależy na tym, żeby wszyscy, którzy chcą, mogli w tym miejscu zostać - powiedział prezydent stolicy.

Podkreślił, że najważniejsze jest teraz, żeby zadbać, by w momencie prowadzenia remontu bazar mógł dalej działać.

Szczegóły inwestycji

Modernizacja hali i układu komunikacyjnego : Partner prywatny ma 14 miesięcy od momentu zawarcia umowy na przygotowanie projektu i uzyskanie niezbędnych zezwoleń. Prace remontowe mają zakończyć się w drugiej połowie lutego 2028 roku.

: Partner prywatny ma 14 miesięcy od momentu zawarcia umowy na przygotowanie projektu i uzyskanie niezbędnych zezwoleń. Prace remontowe mają zakończyć się w drugiej połowie lutego 2028 roku. Plac Wielopole : Projektowanie i uzyskanie zgód potrwa do 31 miesięcy, a budowa parkingu i zagospodarowanie placu - kolejne 25 miesięcy. Całość ma być gotowa w drugiej połowie lipca 2029 roku.

: Projektowanie i uzyskanie zgód potrwa do 31 miesięcy, a budowa parkingu i zagospodarowanie placu - kolejne 25 miesięcy. Całość ma być gotowa w drugiej połowie lipca 2029 roku. Nowe funkcje placu: Po zakończeniu prac obecny parking zamieni się w zielony skwer z placem zabaw, strefą odpoczynku, strefą bokserską oraz sadzawką nawiązującą do historycznej Osi Saskiej. Parking zostanie przeniesiony pod powierzchnię placu.

Ochrona dziedzictwa

Modernizacja hali będzie prowadzona zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi. Zachowane i zakonserwowane zostaną m.in. ślady po działaniach wojennych, a nowa antresola nie zakłóci widoku na zabytkowe mury.