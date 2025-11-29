Podczas remontu zabytkowej kamienicy na Saskiej Kępie w Warszawie natrafiono na wyjątkowe znalezisko. Pod podłogą jednego z niezamieszkałych lokali komunalnych odkryto konspiracyjną skrytkę, w której znajdowały się dokumenty z okresu II wojny światowej.

Najcenniejsze są dokumenty wytworzone w Komendzie Głównej Armii Krajowej. To niezwykle rzadkie materiały, które mogą rzucić nowe światło na działalność podziemia w stolicy.

W skrytce znaleziono także:

puste formularze dokumentów niemieckich,

polską prasę wojenną wydawaną w Wielkiej Brytanii,

instrukcje i broszury szkoleniowe,

prywatne pamiątki - fotografie, legitymacje i przedwojenne zdjęcia,

dziennik młodej kobiety pisany w okresie okupacji.

Zgodnie z procedurą informacja trafiła do Stołecznego Konserwatora Zabytków, a następnie do Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Ten błyskawicznie skierował na miejsce służby konserwatorskie. Już pierwsze oględziny potwierdziły, że zawartość skrytki pochodzi z czasów okupacji i wymaga natychmiastowego zabezpieczenia.



Cały zbiór trafi do depozytu instytucji muzealnej

Tożsamości autorki dziennika na razie nie udało się ustalić, ale - jak mówią specjaliści - zapiski mogą okazać się jednym z kluczowych elementów całego zbioru.

Z uwagi na historyczny charakter znaleziska Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków Marcin Dawidowicz oraz Stołeczny Konserwator Zabytków Michał Krasucki poprosili o pilną konsultację dyrektora Muzeum Powstania Warszawskiego Jana Ołdakowskiego.

Pracownicy muzeum już po pierwszym zapoznaniu się z dokumentami ocenili je jako wyjątkowo cenne.

Decyzją konserwatora wojewódzkiego cały zbiór trafi do depozytu instytucji muzealnej, gdzie zostanie poddany szczegółowej inwentaryzacji, konserwacji i badaniom naukowym. Muzeum Powstania Warszawskiego zadeklarowało gotowość współpracy przy opracowaniu znaleziska.

Służby konserwatorskie i muzealne już pracują nad katalogowaniem i oceną stanu zachowania dokumentów. Kolejne informacje mają zostać przekazane po zakończeniu wstępnej inwentaryzacji.