Naukowcy po raz pierwszy zarejestrowali ślady wyładowań elektrycznych w atmosferze Marsa. Odkrycia dokonał łazik Perseverance, a eksperci podkreślają, że może to mieć ogromne znaczenie dla badań nad klimatem, chemią i możliwością życia na Czerwonej Planecie.

Pierwsze ślady wyładowań atmosferycznych na Marsie / Shutterstock

Po więcej aktualnych informacji zapraszamy na RMF24.pl

Zespół naukowców z Francji przeanalizował 28 godzin nagrań dźwiękowych wykonanych przez łazik NASA Perseverance w kraterze Jezero. W nagraniach zarejestrowano tzw. mini pioruny - niewielkie wyładowania elektryczne, które pojawiały się podczas przechodzenia burz pyłowych i tzw. dust devils, czyli marsjańskich wirów pyłowych.

Dr Baptiste Chide, główny autor badań, podkreślił w rozmowie z agencją Reutera: Te wyładowania to przełomowe odkrycie, które ma bezpośredni wpływ na (badanie składu chemicznego) atmosfery Marsa, klimat, możliwość istnienia życia oraz przyszłość eksploracji planety przez roboty i ludzi.

Jeśli wyniki zostaną potwierdzone, Mars dołączy do Ziemi, Saturna i Jowisza jako planeta, na której występują wyładowania atmosferyczne. Naukowcy podkreślają jednak, że choć nagrania dźwiękowe i elektromagnetyczne są bardzo przekonujące, to brak wizualnej rejestracji sprawia, że w środowisku naukowym wciąż pozostaje pewna doza sceptycyzmu.

Dr Daniel Pritchard, fizyk cząstek, napisał w czasopiśmie "Nature": "Nagrania dostarczają przekonujących dowodów na wyładowania wywołane przez pył, ale ponieważ zostały jedynie usłyszane, a nie zobaczone, pewne wątpliwości pozostaną".

Mars zaskakuje badaczy

Naukowcy sugerują, że na Marsa powinny zostać wysłane jeszcze bardziej czułe instrumenty i kamery, które pozwolą jednoznacznie potwierdzić obecność wyładowań atmosferycznych. Odkrycie może mieć kluczowe znaczenie dla przyszłych misji, zarówno robotycznych, jak i załogowych.

Ostatnie miesiące przyniosły kolejne intrygujące odkrycia na Marsie. W kraterze Jezero znaleziono skały z nietypowymi wzorami, które mogą być śladami dawnych mikroorganizmów. Choć dziś Mars jest zimną i suchą pustynią, miliardy lat temu miał gęstą atmosferę i wodę, co czyni go jednym z najważniejszych celów poszukiwań śladów życia poza Ziemią.