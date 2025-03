13 zatrzymanych osób, przejęte urządzenia do produkcji narkotyków, zabezpieczone kilkanaście kilogramów m.in. kokainy i ecstasy, a także ponad 200 tys. złotych i broń palna - to efekt akcji funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji. Prokurator postawił zatrzymanym zarzuty dotyczące m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz produkcji, przemytu i wprowadzania do obrotu narkotyków.