Groźny wypadek w miejscowości Somianka (woj. mazowieckie). Pojazd typu buggy uderzył w drzewo, ranne zostały cztery osoby. Na miejscu wypadku lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Na miejscu interweniowali strażacy / Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wyszkowie /

Zgłoszenie o wypadku strażacy z Wyszkowa otrzymali o godzinie 17:07. Po przybyciu na miejsce zastali cztery osoby, które podróżowały buggy. Trzy z nich znajdowały się poza pojazdem, a jedna była uwięziona pod maszyną. Do pomocy poszkodowanym wezwano śmigłowiec LPR.

Buggy uderzył w drzewo / Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wyszkowie /

Na miejsce wypadku zadysponowano śmigłowiec LPR / Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wyszkowie /

Ze wstępnych ustaleń wynika, że buggy poruszał się po leśnej drodze. W okolicach leśniczówki kierowca stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w drzewo.

Okoliczności wypadku wyjaśnia policja.



