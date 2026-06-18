W Polsce rozpoczęła się kolejna faza badania gospodarstw rolnych, realizowanego przez Główny Urząd Statystyczny. Do wybranych gospodarstw zapukają pracownicy GUS-u. Udział w badaniu jest z mocy ustawy obowiązkowy, a całe przedsięwzięcie potrwa do 14 sierpnia. Ankieterzy szukają wsparcia w akcji informacyjnej u lokalnych samorządowców i wspólnot religijnych.

Ruszyło badanie gospodarstw rolnych GUS (zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Od 17 czerwca ankieterzy GUS prowadzą badanie gospodarstw rolnych.

Udział w akcji trwającej do 14 sierpnia jest ustawowo obowiązkowy.

Zebrane dane posłużą m.in. do kształtowania polityki rolnej UE.

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Kogo obejmie badanie rolnicze i o co zapytają ankieterzy?

Weryfikacja obejmie łącznie 120 tysięcy gospodarstw rolnych, co stanowi 10 proc. z 1,2 mln istniejących w Polsce gospodarstw. W badaniu wezmą udział wszystkie gospodarstwa ekologiczne oraz podmioty prowadzone przez osoby prawne lub jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej. Obowiązek ten dotyczy także wszystkich dużych gospodarstw indywidualnych, a w przypadku pozostałych badanie obejmie wylosowaną grupę reprezentantów.

Ankieterzy GUS będą dzwonić i odwiedzać rolników, pytając m.in. o liczbę pracujących w gospodarstwie, powierzchnię zasiewów, pogłowie zwierząt gospodarskich, maszyny i urządzenia rolnicze. Pytania obejmą również strukturę dochodów, wykorzystanie nawozów i środków ochrony roślin oraz prowadzenie działalności gospodarczej.

Wcześniej spisu rolnego mogli dokonać sami rolnicy, wypełniając formularz przez internet.

Wsparcie Kościoła i samorządów w akcji informacyjnej

Rzecznik GUS Krzysztof Jedlak poinformował, że wszystkie gminy oraz parafie katolickie w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich, a także parafie prawosławne i wspólnoty polskich Tatarów w północno - wschodniej części kraju otrzymały lub wkrótce otrzymają listy. Chodzi o przekazanie informacji o badaniu w ogłoszeniach parafialnych, umieszczenie plakatu np. w gablocie oraz komunikatu na stronie internetowej lub w mediach społecznościowych. Proboszczowie mają przekazać wiernym, że udział w badaniu jest istotny dla rzetelnego opisu sytuacji polskiego rolnictwa.

GUS zwrócił się również do prezydentów, burmistrzów i wójtów, by wiadomości znalazły się na stronach samorządów czy w mediach społecznościowych. Samorządy otrzymały od prezesa GUS list oraz plakat.

Dlaczego te dane są ważne? Chodzi o unijne dopłaty

Badanie prowadzone jest co 3-4 lata we wszystkich krajach unijnych. Jest podstawą do kształtowania unijnej Wspólnej Polityki Rolnej, w tym dopłat dla rolników, oraz "Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030".

W liście prezes GUS Marek Cierpiał-Wolan wyjaśnił, że pozyskane dane wykorzystane zostaną także w innych obszarach, takich jak środowisko czy rozwój regionalny. "Umożliwią także śledzenie zmian zachodzących w rolnictwie w Polsce i Unii Europejskiej w okresach pomiędzy spisami rolnymi" - wskazał.

Bezpieczeństwo rolników i weryfikacja ankieterów

Ponieważ przedstawiciele urzędu będą dzwonić i odwiedzać mieszkańców, GUS przypomina o zasadach bezpieczeństwa. Ankieterzy są funkcjonariuszami publicznymi i pracownikami urzędu statystycznego. Każdy rolnik ma możliwość, aby dokładnie sprawdzić tożsamość ankietera.