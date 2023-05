188 szkół podstawowych przebadał zachodniopomorski Sanepid, a wnioski nie są najlepsze. Uczniowie nadal za dużo dźwigają, do tego zaledwie co siódma szkoła miała właściwe oświetlenie w salach lekcyjnych, a niemal 17 proc. uczniów klas 3 i 4 ma wadę wzroku.

Sanepid przeprowadził badania w podstawówkach w ramach akcji #MojaSzkołaZdrowaSzkoła. Celem kampanii było podniesienie stanu wiedzy dyrektorów szkół w zakresie warunków higieniczno-zdrowotnych dzieci i młodzieży. W ramach akcji zorganizowano cykl konferencji, podczas których przedstawiciele systemu oświaty dowiedzieli się jak prawidłowo stosować zasady ergonomii mebli szkolnych, poznali wytyczne i zalecenia w zakresie obciążenia uczniów tornistrami oraz jak ważne jest prawidłowe żywienie dzieci i doświetlenie stanowisk miejsc pracy ucznia w kontekście prawidłowego zdrowia wzroku.

W kampanii #MojaSzkołaZdrowaSzkoła wzięło udział 188 szkół podstawowych z województwa Zachodniopomorskiego. W ramach kampanii były przeprowadzane pomiary natężenia oświetlenia przy stanowiskach pracy uczniów oraz badania wzroku dzieci pod kątem ostrości widzenia we współpracy ze studentami Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. W ramach profilaktyki wad postawy wykonano pomiary obciążenia uczniów plecakami szkolnymi. Przeprowadzano cykl zajęć edukacyjnych dla dzieci i rodziców w zakresie higieny i odciążenia tornistrów.

Jeśli chodzi o obciążenie tornistrów, porównując poszczególne klasy stwierdzono, że jest nieco lepiej, w porównaniu do pomiarów z 2018 roku. Uczniowie klas IV nie powinni dźwigać więcej niż do 10 proc. lub do 15 proc. masy ciała.

Badania wykazały również , że na 1469 przebadanych dzieci w kierunku ostrości wzroku (uczniów klas III i IV szkół podstawowych woj. zachodniopomorskiego) ok. 17 proc. ma wadę wzroku.

Pomiary natężenia oświetlenia sztucznego, które miały miejsce w placówkach oświatowych na podstawie otrzymanych wyników wykazały, że 131 pomieszczeń jest prawidłowo oświetlonych (tj. 14,6 proc.), natomiast 764 pomieszczenia są nieprawidłowo oświetlone. Sprawdzone zostały nie tylko klasy szkolne, ale i na przykład czytelnie.