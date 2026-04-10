​Przed Pałacem Prezydenckim w Warszawie odbył się w piątek uroczysty Apel Pamięci upamiętniający 16. rocznicę katastrofy smoleńskiej. W wydarzeniu wzięli udział prezydent Karol Nawrocki, politycy Prawa i Sprawiedliwości, w tym prezes partii Jarosław Kaczyński, a także przedstawiciele instytucji państwowych.

Obchody 16. rocznicy katastrofy smoleńskiej / Radek Pietruszka / PAP

Uroczystości rozpoczęły się o godzinie 8:00 mszą świętą w intencji ofiar katastrofy w kościele seminaryjnym przy Krakowskim Przedmieściu. Następnie uczestnicy zgromadzili się przed Pałacem Prezydenckim, gdzie ustawiono symboliczny, pęknięty krzyż z białych i czerwonych zniczy oraz zdjęcie pary prezydenckiej Marii i Lecha Kaczyńskich.

Apel Pamięci rozpoczął się punktualnie o 8:41 - dokładnie o tej godzinie 16 lat temu doszło do katastrofy samolotu Tu-154M z polską delegacją lecącą do Katynia. Po odśpiewaniu hymnu państwowego odczytano nazwiska wszystkich 96 ofiar tragedii, a następnie odmówiono modlitwę w ich intencji.

Wśród uczestników uroczystości znaleźli się m.in. szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Sławomir Cenckiewicz, zastępca prezesa IPN Karol Polejowski oraz szeroka reprezentacja polityków PiS.

Po zakończeniu Apelu Pamięci uczestnicy przeszli na Plac Piłsudskiego, gdzie złożono wieńce pod pomnikami Ofiar Tragedii Smoleńskiej 2010 roku oraz prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

Uroczystości upamiętniające ofiary katastrofy smoleńskiej zaplanowano także na cmentarzu na Powązkach Wojskowych czy na krakowskich Rakowicach. Biorą w nich udział przedstawiciele rodzin ofiar, Sejmu, Senatu - w tym marszałek Małgorzata Kidawa-Błońska - przedstawiciele rządu, a także prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska podczas uroczystości przed pomnikiem Ofiar Katastrofy Smoleńskiej na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach / Marcin Obara / PAP