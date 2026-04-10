„Liczymy na zwiększoną obecność wojsk amerykańskich w Polsce, niezależnie od sytuacji na Bliskim Wschodzie" – stwierdził w wywiadzie dla „Rzeczpospolitej” minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Odniósł się też do zarzutów prezydenta USA pod adresem NATO, nazywając je „naciąganiem struny”.

Żołnierze amerykańscy w Kompleksie Głębokie (Centrum Szkolenia Bojowego Drawsko)

"Bliski Wschód nie stoi nam na przeszkodzie"

Deklaracja Kosiniaka-Kamysza ws. oczekiwania zwiększenia obecności wojsk amerykańskich w Polsce padła w kontekście rewelacji opublikowanych przez "Wall Street Journal". Dziennik sugerował, że Donald Trump może przesunąć wojsko z krajów, które jego zdaniem niedostatecznie wsparły go w wojnie z Iranem. Szef MON zapewnił, że podchodzi do tych doniesień ze spokojem.

Kosiniak-Kamysz zastrzegł, że możliwość wzmocnienia sił USA w naszym kraju nie ma związku z wojną na Bliskim Wschodzie. To sytuacja związana z rozmowami, jakie prowadzimy od dawna ze Stanami Zjednoczonymi. Po pierwsze, utrzymanie obecności. Po drugie, zabieganie o wzmocnienie tej obecności na wschodniej flance NATO. Nie łącząc tej sytuacji z tym, co się dzieje na Bliskim Wschodzie, uważam, że ten proces nie jest zaburzony w żaden sposób - uspokajał wicepremier.

Bliski Wschód nie stoi nam na przeszkodzie w realizacji planu, który jest kreślony od kilkunastu miesięcy - dążenia do zwiększania obecności Amerykanów w Polsce - zapewniał lider Polskiego Stronnictwa Ludowego.

"Nie ma NATO bez USA"

Kosiniak-Kamysz skomentował też powtarzaną przed Donalda Trumpa krytykę pod adresem NATO. Amerykański przywódca daje ostatnio do zrozumienia, że jego kraj mógłby wystąpić z Paktu Północnoatlantyckiego.



Nie ma NATO bez USA, ale nie ma też siły i potęgi militarnej Ameryki bez jej udziału w NATO - stwierdził szef MON. Moim zdaniem jest to bardzo mocne naciąganie struny, ale nie do momentu, kiedy ona zostanie zerwana - dodał obrazowo.