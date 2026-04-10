Czy stowarzyszenie byłego premiera Mateusza Morawieckiego powstanie przed wakacjami? "To bardzo prawdopodobne" - stwierdził w Radiu RMF24 poseł PiS Marcin Horała. Odniósł się też do sugestii dotyczących możliwego rozłamu w partii Jarosława Kaczyńskiego.

Mateusz Morawiecki i Marcin Horała na zdj. z 2024 r. / Tomasz Gzell / PAP

Co z nazwą stowarzyszenia Morawieckiego?

Jaką nazwę będzie miało stowarzyszenie byłego szefa rządu? Marcin Horała był w tej kwestii dość tajemniczy. Pytany o pojawiającą się w mediach nazwę "Rodzina, gospodarka, rozwój" stwierdził, że słyszał o innej propozycji, ale nie chciał jej ujawnić.

Nie jest jeszcze założone, więc pewnie jeszcze kwestią do dyskusji jest, jak się będzie nazywało - stwierdził poseł Prawa i Sprawiedliwości.

Nie ma obowiązku zakładania stowarzyszenia w określonym terminie, a nie innym. Grupa ludzi rozmawia, zastanawia się, spotyka... Planujemy nasze działania w atmosferze bardzo konsensualnej - relacjonował Horała w Radiu RMF24. Kiedy będzie decyzja, żeby stowarzyszenie założyć, dokonać pewnych formalności, na pewno wszyscy się o tym dowiedzą - zapewniał.

Dopytywany o to, ile osób jest w grupie założycieli stowarzyszenia, Horała stwierdził, że "kilkadziesiąt, może ze sto". Docelowo organizacja ma być oczywiście znacznie większa.

"Chcą budowy wielkiej Polski"

Z myślą o jakich osobach powstaje stowarzyszenie byłego premiera? Ma być ofertą dla osób, które nie widzą się w partyjnej polityce, a chcą działać publicznie - powiedział gość Radia RMF24. Horała dodał, że chodzi o stworzenie przestrzeni dla osób o poglądach konserwatywnych i prorozwojowych. Wymienił w tym kontekście m.in. samorządowców, którzy "nie chcą się partyjnie określać".

Chcą budowy wielkiej Polski (...) ale niekoniecznie widzą siebie w aktywności partyjnej - przekonywał poseł PiS. Nie z każdą rolą, funkcją czy zatrudnieniem można pogodzić formalne członkostwo w partii, a członkostwo w stowarzyszeniu można - zauważył.

Horała zaprzeczył sugestiom, że stowarzyszenie Morawieckiego miałoby być docelowo zalążkiem nowej partii, do której odeszłaby część obecnych członków ugrupowania Jarosława Kaczyńskiego.

Nie ma chęci powstawania partii - zapewnił gość Radia RMF24. Stowarzyszenia od lat działają i nie powstają z nich partie - dodał Horała.