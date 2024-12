Aktywiści z Ostatniego Pokolenia zablokowali Wisłostradę na wysokości Mostu Gdańskiego. Protest trwał bardzo krótko. Uczestnicy zostali szybko usunięci przez policję.

Blokada Wisłostrady / Przemysław Mzyk / RMF MAXX

Ostatnie Pokolenie już wcześniej zapowiadało dzisiejszą akcję. "To będzie największa blokada ostatnich tygodni. Ogólnopolski Strajk Kobiet i Obywatele RP dołączają do protestu. W środę Premier Tusk nie wyszedł do obywateli na zapowiedzianą rozmowę o transporcie publicznym. To tchórzostwo" - czytamy w opublikowanym w czwartek wpisie na profilu "Ostatniego pokolenia" na Facebooku.