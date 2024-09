Błyskawiczna akcja policji w centrum Warszawy. Aktywiści klimatyczni z organizacji Ostatnie Pokolenie zablokowało jedną z ulic w Śródmieściu, jednak funkcjonariusze szybko przenieśli protestujących poza jezdnię.

Blokada ul. Świętokrzyskiej w Warszawie przez Ostatnie Pokolenie / Kacper Wróblewski / RMF FM

Blokada jezdni trwała dosłownie kilkanaście minut. Gdy tylko aktywiści usiedli na jezdni, policjanci rozpoczęli swoje działania. Dwie osoby przykleiły swoje dłonie do asfaltu i dlatego akcja trwała nieco dłużej.

Akcja Ostatniego Pokolenia Kacper Wróblewski / RMF FM

Jak relacjonuje dziennikarz RMF FM Kacper Wróblewski, który był na miejscu akcji, na to policjanci też byli przygotowani. Użyli specjalnych środków chemicznych, aby odkleić aktywistów.

W tym czasie na ulicy Świętokrzyskiej utworzył się spory korek. Kierowcy nie kryli oburzenia. Ludzie do pracy do szkoły się spieszą, dzieci do szkoły - usłyszał dziennikarz RMF FM.

Aktywiści odmówili przyjęcia mandatu w wysokości 500 złotych. To oznacza, że sprawa swój finał będzie miała w sądzie.

Policja usuwająca protestujących Kacper Wróblewski / RMF FM

Dlaczego Ostatnie Pokolenie zorganizowało blokadę?

Ostatnie Pokolenie już w piątek informowało, że dziś planuje blokady dróg w centrum Warszawy. Organizacja chce w ten sposób zwrócić uwagę na odpowiedzialność rodziców za zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa, które jest zagrożone z powodu kryzysu klimatycznego.

"Drogi będą blokować dziesiątki przejętych sióstr i braci, rodzice i dziadkowie. Protesty zaczynają się wraz z początkiem roku szkolnego, bo kryzys klimatyczny przekreśla bezpieczną dorosłość, marzenia i plany dzieci, które idą teraz do szkoły" - informowano na stronie aktywistów na Facebooku.



Ostatnie Pokolenie apelowało do rodzin: "To jest moment, by przyjść na spotkanie i włożyć pomarańczową kamizelkę. Co powiemy dzieciom, jeśli nic nie zrobimy? Jesteśmy Ostatnim Pokoleniem, które może zatrzymać katastrofę klimatyczną. Musimy zrobić to dla naszych dzieci, dla naszego młodszego rodzeństwa i dla naszych bliskich".

Ostatnie Pokolenie, jak samo o sobie mówi, to ruch obywatelskiego oporu. "Kontynuujemy długą tradycję nieposłuszeństwa obywatelskiego. Inspirujemy się i wyrażamy podziw dla historii walczących o swoje prawa kobiet, strajkujących pracowników i ludzi doświadczających rasizmu. Szczególnie przyświeca nam pamięć o Solidarności" - czytamy na ostatniepokolenie.org.