Jest prokuratorskie śledztwo ws. kradzieży pieniędzy z rachunków bankowych klientów banku Santander. Wszczęła je Prokuratura Okręgowa w Bydgoszczy. Śledztwo jest zbiorcze, obejmuje wszystkie przypadki w kraju - poinformowała zastępczyni prokuratora okręgowego Agnieszka Adamska-Okońska. Jednocześnie prokuratura powierzyła prowadzenie śledztwa Zarządowi w Bydgoszczy Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.
W weekend przestępcy wypłacili pieniądze z kart klientów banku Santander.
Bank potwierdził w niedzielę, że jego monitoring wykrył przestępcze transakcje przy użyciu kart płatniczych klientów. Biuro prasowe banku Santander w niedzielę podało, że transakcje o charakterze przestępczym przy użyciu kart płatniczych klientów były wykonywane w bankomatach sieci współpracującej.
"Niezwłocznie po wykryciu zdarzenia, wszystkie karty, które zostały lub potencjalnie mogły zostać dotknięte przestępczym działaniem, zostały zabezpieczone. W banku, we współpracy z operatorem urządzeń, trwa pogłębiona analiza źródła zdarzenia - podejrzewamy zamontowanie nakładek skanujących na bankomatach sieci współpracującej. Zespoły techniczne operatora urządzeń sprawdzają wytypowane bankomaty" - przekazał bank.
W wydanym w poniedziałek oświadczeniu Santander Bank Polska podał, że "zwrócił już środki wszystkim poszkodowanym klientom - zwrot nastąpił automatycznie, klienci nie muszą składać reklamacji". Bank przekazał też, że poinformowano wszystkich klientów, których sprawa dotyczyła o zwrocie środków.
Liczba osób, z których kont w miniony weekend wypłacono pieniądze, rośnie. Wiemy, że do jednostek policji zgłosiło się już 187 poszkodowanych osób - poinformował kom. Marcin Zagórski, rzecznik prasowy Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.
Dodał, że za tymi działaniami nie stoi jedna, a kilka osób. Z informacji, jakie mamy na ten temat, a także z naszych obserwacji, wynika, że w działania te było zaangażowanych kilka osób. Wiemy też, że działania te były zaplanowane i zorganizowane - stwierdził.
Podkreślił przy tym, że z informacji, jakie posiada na ten moment, nie wynika, aby poszkodowane były również osoby, które posiadają rachunki w innych bankach.