Jest prokuratorskie śledztwo ws. kradzieży pieniędzy z rachunków bankowych klientów banku Santander. Wszczęła je Prokuratura Okręgowa w Bydgoszczy. Śledztwo jest zbiorcze, obejmuje wszystkie przypadki w kraju - poinformowała zastępczyni prokuratora okręgowego Agnieszka Adamska-Okońska. Jednocześnie prokuratura powierzyła prowadzenie śledztwa Zarządowi w Bydgoszczy Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.

W miniony weekend przestępcy wypłacili pieniądze z kart klientów banku Santander.

Bank potwierdził, że monitoring wykrył przestępcze transakcje w bankomatach sieci współpracującej.

Po wykryciu zdarzenia Santander zabezpieczył wszystkie karty potencjalnie dotknięte przestępstwem.

Podejrzewa się użycie nakładek skanujących na bankomatach współpracującej sieci.

Do tej pory zgłosiło się 187 poszkodowanych osób.

Za atakiem stoi kilka osób, działania były zaplanowane i zorganizowane.

Nie ma informacji, by poszkodowani byli klienci innych banków.

Pieniądze znikające z kont

Bank potwierdził w niedzielę, że jego monitoring wykrył przestępcze transakcje przy użyciu kart płatniczych klientów. Biuro prasowe banku Santander w niedzielę podało, że transakcje o charakterze przestępczym przy użyciu kart płatniczych klientów były wykonywane w bankomatach sieci współpracującej.

"Niezwłocznie po wykryciu zdarzenia, wszystkie karty, które zostały lub potencjalnie mogły zostać dotknięte przestępczym działaniem, zostały zabezpieczone. W banku, we współpracy z operatorem urządzeń, trwa pogłębiona analiza źródła zdarzenia - podejrzewamy zamontowanie nakładek skanujących na bankomatach sieci współpracującej. Zespoły techniczne operatora urządzeń sprawdzają wytypowane bankomaty" - przekazał bank.

Kolejni poszkodowani zgłaszają się na policję

W wydanym w poniedziałek oświadczeniu Santander Bank Polska podał, że "zwrócił już środki wszystkim poszkodowanym klientom - zwrot nastąpił automatycznie, klienci nie muszą składać reklamacji". Bank przekazał też, że poinformowano wszystkich klientów, których sprawa dotyczyła o zwrocie środków.

Liczba osób, z których kont w miniony weekend wypłacono pieniądze, rośnie. Wiemy, że do jednostek policji zgłosiło się już 187 poszkodowanych osób - poinformował kom. Marcin Zagórski, rzecznik prasowy Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.

Zaplanowane działania

Dodał, że za tymi działaniami nie stoi jedna, a kilka osób. Z informacji, jakie mamy na ten temat, a także z naszych obserwacji, wynika, że w działania te było zaangażowanych kilka osób. Wiemy też, że działania te były zaplanowane i zorganizowane - stwierdził.



Podkreślił przy tym, że z informacji, jakie posiada na ten moment, nie wynika, aby poszkodowane były również osoby, które posiadają rachunki w innych bankach.