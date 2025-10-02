Ponad osiemset osób ewakuowano przed południem ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Piasecznie pod Warszawą. Według informacji przekazanych wcześniej strażakom, przez wentylację w budynku rozpylono szkodliwą substancję. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Uczniowie wrócili na zajęcia.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock Zobacz również: Autobus z przedszkolakami stanął w ogniu

Ewakuacja we Wrocławiu. Znaleziono niewybuch z czasów II wojny Ponad 800 uczniów i nauczycieli zostało ewakuowanych w czwartek ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Piasecznie (Mazowieckie). Przez wentylację w budynku rozpylona została szkodliwa substancja. Przed południem służby otrzymały informację, że w placówce przy ul. Sikorskiego wyczuwalny bardzo nieprzyjemny zapach: Przed przybyciem policjantów dyrektor szkoły podjął decyzję o ewakuacji uczniów - powiedziała reporterowi RMF MAXX Przemkowi Mzykowi Magdalena Gąsowska z policji w Piasecznie. Na miejscu interweniowały służby ratunkowe, a dwie osoby uskarżały się na złe samopoczucie. Strażacy przeprowadzili szczegółowe pomiary powietrza przy użyciu specjalistycznych mierników wielogazowych. Wyniki nie wykazały obecności żadnych groźnych substancji w budynku, uczniowie wrócili więc do zajęć. Według wstępnych ustaleń najbardziej prawdopodobne jest rozpylenie gazu pieprzowego. Policja bada okoliczności zdarzenia.

