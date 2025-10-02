W miejscowości Tatar pod Bełchatowem (Łódzkie) doszło do tragicznego wypadku. 36-letni kierowca samochodu osobowego zginął na miejscu po zderzeniu z przebiegającą przez drogę sarną. Służby ratunkowe, które przybyły na miejsce, zastały dramatyczny widok – mężczyzna został wyrzucony z pojazdu.

/ KP PSP w Bełchatowie /

Do zdarzenia doszło w środę około godziny 22 w miejscowości Tatar pod Bełchatowem (Łódzkie).

Służby ratunkowe otrzymały zgłoszenie o wypadku z udziałem samochodu osobowego. Na miejsce natychmiast skierowano strażaków, policjantów oraz ratowników medycznych.

Niestety, mimo szybkiej reakcji, życia kierowcy nie udało się uratować.



Według informacji przekazanych przez straż pożarną, skutki wypadku były bardzo dramatyczne. Mężczyzna został dosłownie wyrzucony z pojazdu, co może świadczyć o tym, że nie miał zapiętych pasów.

Na miejscu pracowali policjanci pod nadzorem prokuratora. Trwa wyjaśnianie przyczyn tego tragicznego wypadku.

/ KP PSP w Bełchatowie /