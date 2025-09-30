Podczas prac ziemnych na skrzyżowaniu ulic Swobodnej i Zielińskiego w centrum Wrocławia znaleziono części niewybuchu z okresu II wojny światowej - ustaliła reporterka RMF FM Martyna Czerwińska.

Policja (zdjęcie poglądowe) / Shutterstock

Niecodzienne znalezisko w centrum Wrocławia spowodowało ewakuację prawie 200 osób, które znajdowały się w Centrum Kształcenia Ustawicznego.

Policja zabezpieczyła teren i czeka na przyjazd na miejsce saperów. Władze miasta zapewniają, że nie ma zagrożenia dla okolicznych mieszkańców, choć mogą wystąpić utrudnienia w ruchu drogowym.

Niewybuch z czasów II wojny. To niemiecka bomba lotnicza

Oficer prasowy Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych, kpt. Marek Gwóźdź, którego cytuje "Gazeta Krakowska" przekazał, że dowódca patrolu na miejscu stwierdził, że odnaleziony niewybuch to 50-kilogramowa niemiecka bomba lotnicza z II wojny światowej.

Znaleziono ją przy wykopie pod budowę fundamentu. Właśnie trwa jej wyciąganie, następnie zostanie zabrana i zdetonowana na poligonie w Rakowie - przekazał.