Prokuratura Rejonowa w Płońsku (woj. mazowieckie) wszczęła śledztwo ws. znęcania się nad osobą nieporadną ze względu na wiek. Chodzi o 11-letniego Marcela, mieszkańca gminy Płońsk. Chłopiec kilka tygodni temu trafił do szpitala, ważąc zaledwie 15-kilogramów.

Prokuratura wszczęła śledztwo ws. 11-letniego Marcela. Trafił do szpitala ważąc 15 kg (Zdjęcie ilustarcyjne) / Shutterstock

O sprawie donosi portal TVP Warszawa.

Marcel wciąż przebywa pod opieką lekarzy. Medycy poinformowali o stanie dziecka prokuraturę, a ta wszczęła śledztwo w kierunku znęcania się nad osobą nieporadną ze względu na wiek.

W chwili obecnej przesłuchiwani są świadkowie, zbierana jest dokumentacja z zakresu opieki socjalnej, która była sprawowana nad tą rodziną, dokumentacja sądowa. A także gromadzona jest dokumentacja medyczna - poinformował zastępca prokuratora okręgowego w Płocku Marcin Bagiński.

Biegły sądowy sprawdzi, czy ktoś z bliskich dziecka przyczynił się do jego stanu zdrowia. Rodzina wymagała pomocy instytucji socjalnych. Praca funkcjonariuszy do tego powołanych również zostanie zbadana przez prokuraturę.

Niezwykle ciężki przypadek

11-letni Marcel trafił do szpitala w Płońsku w maju. Lekarze podkreślają, że jego stan był tak ciężki, że podjęto decyzję o przewiezieniu go do szpitala specjalistycznego w Warszawie. Nawet lot śmigłowcem LPR-u mógł być dla niego groźny.

Pacjent do szpitala trafił w ciężkim stanie. Nie kwalifikował się do transportu. Cały zespół pediatryczny z zaangażowaniem i wielkim wysiłkiem próbował stabilizować stan pacjenta na tyle, żeby mógł być przetransportowany transportem lotniczym do placówki w Warszawie - poinformowała w maju tego roku redakcję "Kuriera Mazowieckiego" Lidia Bistroń, ordynator oddziału dziecięcego SPZOZ Płońsku.

Nauczyciele zaalarmowali GOPS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej dowiedział się o stanie chłopca za sprawą nauczycieli. Ich niepokój wzbudził fakt, że Marcel od dłuższego czasu nie pojawiał się w szkole. Jego rodzina korzystała ze wsparcia ośrodka pomocy społecznej w formie asystenta rodziny do grudnia 2024 roku oraz pracownika socjalnego - informowała Ewa Stawska, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Płońsku.