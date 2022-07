Zwiększona liczba kursów, zmiany na trasach i nowy rozkład jazdy. Zarząd Transportu Miejskiego wprowadza zmiany w kursowaniu wybranych linii autobusowych w Gdańsku. Największą zmianę odczują podróżujący przez pętlę "Łostowice Świętokrzyska" i linią 268.

/ Gdański Zarząd Dróg i Zieleni /

Od środy 13 lipca będzie obowiązywał nowy rozkład linii 268. Liczba kursów w ciągu dnia zwiększy się z 11 do 18. Linia będzie też kursować po nowej trasie.

Na wniosek mieszkańców, zamiast do Kiełpinka PKM, trasa zostanie wydłużona do Jasienia PKM dzięki czemu obsłużone zostanie osiedle Jasień Bulwary. Ponadto pasażerowie będą mieli możliwość przesiadki nie tylko na kolej, ale również na autobusy linii 127, 130 oraz 155 - mówi Dagmara Szajda z Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku i dodaje, że z powodu bardzo małej liczby pasażerów na trasie do Kiełpina Górnego nie będą już wykonywane przejazdy ulicami Otomińską - Goplańską.

Zmiany dotyczą też pętli autobusowo-tramwajowej "Łostowice Świętokrzyska". Autobusy linii 155, 213, 295 i linii zastępczej T1 w kierunku pętli "Chełm Witosa" odjeżdżać będą z tego samego przystanku, co autobusy linii 162 w kierunku Wrzeszcza czy autobusy linii 175 w stronę Siedlec. Chodzi o przystanek "Łostowice Świętokrzyska 04". W kierunku przeciwnym odjazdy będą odbywać się z tego samego przystanku, co wcześniej.

Dla autobusów 113 i 213 w kierunku ul. Olimpijskiej na Kowalach przy Szkole Metropolitalnej powstanie nowy przystanek na żądanie - "Barzychowskiej". Pojawi się on pomiędzy przystankami "Hokejowa" a "Olimpijska". Nie będzie obsługiwany przez linię nocną N14.

W związku z zakończonymi pracami na ulicy Glazurowej w Kowalach, autobusy linii 255 wrócą na stałą trasę ulicami: Staropolską - Zeusa - przystanek Kowale Szkoła Metropolitalna - Glazurową - Staropolską.

Nowa trasa autobusów linii 268:

Jasień PKM - ul. Andersa - ul. Myśliwska - ul. Kartuska - ul. Żródlana - ul. Kartuska - al. Armii Krajowej - ul. Kalinowa - ul. Azaliowa - ul. św. Brata Alberta - ul. Osiedlowa - ul. Fabryczna - ul. Nowatorów - ul. Budowlanych - ul. Bysewska - ul. Kartuska - ul. Smęgorzyńska - Smęgorzyno - ul. Smęgorzyńska - ul. Kartuska - ul. Nowatorów - ul. Metalowców - ul. Osiedlowa - ul. św. Brata Alberta - ul. Azaliowa - ul. Kalinowa - al. Armii Krajowej - ul. Kartuska - ul. Żródlana - ul. Kartuska - ul. Myśliwska - ul. Andersa - Jasień PKM.

autor: Stanisław Pawłowski