Policja z Bytowa (woj. pomorskie) poszukuje Daniela Modrzejewskiego. Mundurowi proszą o kontakt wszystkie osoby, które mogą mieć informacje o zaginionym 21-latku.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Daniel Modrzejewski wyszedł z domu w Kramarzynach w czwartek po południu. Od tamtej pory nie kontaktuje się z bliskimi - informuje sierż. szt. Dawid Łaszcz, oficer prasowy z Komendy Powiatowej Policji w Bytowie.

21-latek jest wysoki, ma około 196 cm i szczupłą budowę ciała. W chwili zaginięcia był ubrany w czarną kurtkę, czarne dresy i zielone klapki.

Policja prosi o pomoc w odszukaniu zaginionego 21-latka / KPP Bytów /

Każdy, kto posiada informacje na temat miejsca pobytu Daniela Modrzejewskiego, powinien skontaktować się z dyżurnym Komendy Powiatowej Policji w Bytowie - tel. 47 74 38 300 bądź zadzwonić na numer alarmowy 112.