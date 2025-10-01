44-letni Rafał Z. został uznany za winnego zamordowania swojej żony i skazany na 12 lat więzienia. Wstrząsające wydarzenia rozegrały się w kwietniu 2024 roku w niewielkiej miejscowości Jagatowo, położonej w gminie Pruszcz Gdański w województwie pomorskim. Wyrok nie jest jeszcze prawomocny.

Sąd skazał mężczyznę na 12 lat więzienia / PAP/Adam Warżawa / PAP/EPA

Do tragedii doszło 14 kwietnia 2024 roku przed domem małżeństwa w Jagatowie. Tego dnia 40-letnia kobieta padła ofiarą brutalnego ataku ze strony swojego męża. Według ustaleń śledczych Rafał Z. działał z zamiarem bezpośrednim pozbawienia życia. Oskarżony zadał żonie liczne ciosy, powodując rozległe obrażenia głowy, szyi, klatki piersiowej oraz ramion. Obrażenia okazały się śmiertelne - kobieta wykrwawiła się na miejscu.

Śledztwo wykazało, że motywem zbrodni mogła być chęć odejścia kobiety od męża. Jak ujawnili prokuratorzy, zamordowana planowała zakończyć związek, co miało doprowadzić do eskalacji konfliktu i tragicznego finału.

Ucieczka i zatrzymanie sprawcy

Po dokonaniu zabójstwa Rafał Z. zbiegł z miejsca zbrodni. Rozpoczęto szeroko zakrojone poszukiwania, w które zaangażowano policję oraz inne służby ratunkowe. Przez trzy dni mężczyzna ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości, jednak ostatecznie został zatrzymany i przewieziony do aresztu.

Podczas przesłuchania Rafał Z. przyznał się do popełnienia zbrodni i złożył szczegółowe wyjaśnienia. Jego zeznania rzuciły nowe światło na okoliczności tragedii, potwierdzając wcześniejsze ustalenia śledczych dotyczące motywu działania.

Sąd ogłasza wyrok

W środę Sąd Okręgowy w Gdańsku ogłosił wyrok. Rafał Z. został skazany na 12 lat pozbawienia wolności za zabójstwo swojej żony. Sąd uznał, że mężczyzna działał z premedytacją. Obecnie trwa uzasadnianie wyroku, a strony mają możliwość odwołania się od decyzji sądu.

Wyrok nie jest prawomocny, co oznacza, że zarówno obrona, jak i prokuratura mogą złożyć apelację.