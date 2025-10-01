"Stworzenie muru (…) jest bardzo dobrą decyzją. Dobrze, że to się stało teraz, lepiej późno niż wcale" - tak twierdzi dr Tomasz Balcerzak, pilot wojskowy, były wiceprezes LOT-u oraz współtwórca, pierwszy szef Enter Air i ekspert branży lotniczej. W rozmowie z Tomaszem Terlikowskim na antenie Radia RMF24 wyjaśnił, czym jest mur dronowy i kiedy może zostać uruchomiony.

Mur dronowy ma być elementem wspólnej unijnej odpowiedzi na niedawne naruszenia przestrzeni powietrznej, w tym w związku z wtargnięciem rosyjskich dronów do Polski (zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Technologia muru dronowego

Mur dronowy ma być elementem wspólnej unijnej odpowiedzi na niedawne naruszenia przestrzeni powietrznej, w tym w związku z wtargnięciem rosyjskich dronów do Polski - zapowiedział gospodarz unijnych szczytów, Atonio Costa.

Ten flagowy projekt, jak zaznacza Komisja Europejska, powinien opierać się na doświadczeniach Ukrainy, gdzie podstawową lekcją jest potrzeba stworzenia innowacyjnych ekosystemów dronów.

Jak tłumaczy dr Tomasz Balcerzak, mur dronowy ma być systemem wyposażonym w nieskomplikowane, ekonomiczne czujniki, zakłócacze i radary, które będą w stanie z dużą skutecznością neutralizować wlatujące w przestrzeń NATO drony.

Kiedy powstanie mur dronowy?

Termin wdrożenia zależy od stopnia zaawansowania i zintegrowania systemu. Technologia już istnieje (...) Wystarczy ją zaktywizować i postawić system na bazie nawet prowizorycznych rozwiązań. Ale zaletą będzie to, że będziemy mogli już ten system uruchomić właściwie w tej chwili - zdradza ekspert branży lotniczej. W dyskusji nt. powstania muru dronowego na wschodniej flance NATO uczestniczą Polska, Litwa, Łotwa, Estonia i Finlandia. Udoskonaloną technologię będzie można zintegrować z pozostałymi krajami.

Zestrzelone drony a bezpieczeństwo cywili

Trzeba się liczyć z tym, że ta sytuacja jest nadzwyczajna, jest to wojna hybrydowa i neutralizując większe zagrożenie, możemy mieć takie skutki, że gdzieś te szczątki upadną, natomiast ich skuteczność będzie zneutralizowana - tłumaczy gość Radia RMF24 i zaznacza, że główne zagrożenie zostanie wyeliminowane.

Opracowanie: Karolina Galus

