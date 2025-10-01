​Europa traci około 1500 kilometrów kwadratowych terenów zielonych i uprawnych każdego roku. Z analiz dziennika "The Guardian" wynika, że Polska, zaraz po Turcji, traci najwięcej obszarów naturalnych i rolniczych.

/ Shutterstock

Europa traci zielone przestrzenie, które kiedyś były siedliskiem dzikich zwierząt, pochłaniały dwutlenek węgla i dostarczały pożywienia. Z analiz wynika, że w latach 2018-2023 około 9000 kilometrów kwadratowych gruntów zielonych w Europie - obszar wielkości Cypru - zostało zastąpionych budynkami czy drogami. W dochodzeniu zainicjowanym przez organizację dziennikarską Arena for Journalism in Europe i norweskiego nadawcę NRK wzięło udział 41 dziennikarzy i naukowców z 11 krajów. W projekt Green to Grey zaangażowani byli też naukowcy z Norweskiego Instytutu Badań Przyrodniczych (NINA).

Utrata terenów zielonych

Stopień utraty lasów deszczowych Amazonii mierzono od lat za pomocą zdjęć satelitarnych i monitoringu naziemnego, ale do tej pory nigdy nie uchwycono w ten sam sposób skali utraty terenów zielonych w Europie. W analizach, poza zdjęciami satelitarnymi, wykorzystano również sztuczną inteligencją oraz badania terenowe. Na ich podstawie określono rozmiar utraty zasobów naturalnych i gruntów ornych w Europie kontynentalnej oraz w Wielkiej Brytanii.

To pokazało, jak szybko tereny zielone zamieniają się w drogi, osiedla mieszkaniowe czy luksusowe pola golfowe. Według analiz Europa traci w ten sposób około 1500 kilometrów kwadratowych rocznie.

Utrata gruntów na rzecz rozwoju jest jednym z głównych czynników utraty terenów dzikich i spadku bioróżnorodności. Tracimy jednak również grunty orne i produktywną ziemię, ponieważ nasze miasta rozrastają się w pasie zieleni i na terenach rolniczych - powiedział Steve Carver, profesor nauk przyrodniczych na Uniwersytecie w Leeds.

Polska na drugim miejscu

Analiza objęła 30 krajów, obejmujących 96 proc. powierzchni 39 krajów należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Każde z badanych państw traci obszary naturalne i rolnicze, ale niektóre radzą sobie gorzej niż inne.

Pięć krajów z największymi stratami w obszarach zielonych to: Turcja, ze stratą terenów naturalnych i uprawnych w latach 2018-2023 o wielkości ponad 1800 kilometrów kwadratowych, Polska (ponad 1000 kilometrów kwadratowych) Francja (950 kilometrów kwadratowych), Niemcy (720 kilometrów kwadratowych) i Wielka Brytania (604 kilometrów kwadratowych).

Inwestycje budowlane

Budownictwo mieszkaniowe oraz infrastruktura drogowa stanowią jedną czwartą wszystkich inwestycji, które wpływają na utratę terenów zielonych. Oprócz budownictwa, przyroda i grunty rolne są niszczone także w związku z rozwojem turystyki i przemysłu.

Jako przykład podano wycinkę pół miliona drzew w latach 2020-2023 pod budowę fabryki Tesli pod Berlinem. Decyzja o rozbudowie zakładu została zatwierdzona przez niemiecki rząd, co umożliwiło podwojenie produkcji do miliona samochodów rocznie.