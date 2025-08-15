Siedem osób zostało rannych w wypadku dwóch samochodów osobowych w pobliżu miejscowości Sporysz w powiecie człuchowskim (Pomorskie). Na drodze krajowej nr 25 służby umożliwiły przejazd wahadłowo przez boczny parking - poinformował dyżurny Punktu Informacji Drogowej pomorskiego oddziału GDDKiA.

Osiem osób zostało rannych w wypadku na DK25 / Shutterstock

Informację o wypadku na DK25 w pobliżu miejscowości Sporysz w powiecie człuchowskim na Pomorzu służby otrzymały przed godz. 9:00.

Jak podał dyżurny Punktu Informacji Drogowej Wojciech Buczek, zderzyły się tam dwa samochody osobowe.

Rannych zostało siedem osób.

Na miejscu lądowały dwa śmigłowce LPR.

Droga krajowa nr 25 była przez jakiś czas zablokowana w obu kierunkach na odcinku Człuchów - Babi Dół.

Przed godz. 11.00 służby umożliwiły przejazd wahadłowo przez boczny parking.

W miejscu wypadku tworzą się korki.

