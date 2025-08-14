Dwóch motocyklistów ucierpiało w wypadku, który miał miejsce w Helu w województwie pomorskim. Motocykliści są nieprzytomni, a ich stan określa się jako poważny - dowiedział się reporter RMF FM Stanisław Pawłowski.

Wypadek motocyklistów w Helu. Dwóch poważnie ucierpiało / PSP PUCK / Państwowa Straż Pożarna

Z informacji, jakie przekazuje reporter RMF FM, wynika, że na miejscu wypadku pracują już 3 zastępy straży pożarnej, zaś kolejne dwa są w drodze.

Ze względu na brak możliwości lądowania na miejscu zdarzenia śmigłowiec LPR wylądował na terenie jednostki wojskowej, skąd lekarz zostanie przetransportowany pojazdem wojskowym na miejsce wypadku.

Z naszych ustaleń wynika także, że motocykliści stracili przytomność. Ich stan określa się jako poważny.