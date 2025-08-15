Do śmiertelnego wypadku doszło około godz. 3 w nocy na S17 w okolicach Garwolina (Mazowieckie). Tir najechał na auto osobowe, dwie osoby zginęły na miejscu, trzy zostały przetransportowane do szpitala. Trasa jest zablokowana.

Miejsce wypadku pod Garwolinem. / Mazowiecka Policja /

Do wypadku doszło po godz. 3 w nocy na trasie S17 - na odcinku pomiędzy Kołbielą i Garwolinem, na wysokości Gocławia.

Ze wstępnych ustaleń wynika, że ciężarowy renault z naczepą zawadził o stojący na poboczu na światłach awaryjnych renault scenic, którym podróżowało pięć osób narodowości ukraińskiej. 64-letni kierowca ciężarówki był trzeźwy - poinformowała na swoim profilu na portalu X mazowiecka policja.