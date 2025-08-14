Na plaży w Międzyzdrojach, w miejscu, które może być bardzo niebezpieczne dla wypoczywających, pojawiły się nowe tablice. Mają przestrzegać i instruować turystów jak się zachować w czasie, gdy w Bałtyku napotkamy prądy wsteczne.

Nowe oznakowanie pojawiło się na niestrzeżonej plaży z inicjatywy Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego i gminy Międzyzdroje.

Tablice postawiono na piasku w "czarnych punktach wodnych", w których okolicy występują prądy wsteczne. To także miejsca, w których w przeszłości dochodziło do utonięć.

Z tablic dowiadujemy się, jak zachować się w sytuacji, gdy poczujemy silny prąd. Ratownicy apelują, aby w takiej sytuacji zachować spokój. Walka z prądem będzie przeciwskuteczna. Znacznie lepiej będzie, jeśli będziemy płynąć równolegle do brzegu i zaczniemy wołać o pomoc. Eksperci rekomendują też, aby zacząć płynąć w stronę brzegu, dopiero kiedy poczujemy, że wypłynęliśmy poza obszar oddziaływania prądu.

Na tablicach zawieszono koła ratunkowe. Oznakowanie informuje nas jak z niego skorzystać, gdy jesteśmy na plaży i widzimy, że ktoś tonie. Po pierwsze, należy zadzwonić na 112 albo 601 100 100 (numer ratunkowy nad wodą). Po drugie, należy ściągnąć koło i rzucić je w stronę osoby tonącej tak, aby popłynęło z falą. Ratownicy polecają, aby utrzymać kontakt wzrokowy z osobą, która tonie. Gdy zagrożenie minie, należy odłożyć koło na miejsce.

"Pamiętajcie - bezpieczeństwo nad wodą to priorytet! Zanim wejdziecie do morza, zwróćcie uwagę na oznakowanie i przestrzegajcie zasad" - apelują ratownicy.

Polska w niechlubnej czołówce

Z opublikowanych w ubiegłym tygodniu statystyk Eurostatu wynika, że Polska jest trzecim po Francji i Niemczech państwem w Unii Europejskiej, które w 2022 r. odnotowało najwyższą liczbę zgonów w wyniku utonięcia.

Europejski Urząd Statystyczny przestrzegł w swoim komunikacie, że w sezonie letnim rośnie ryzyko wypadków na plażach i basenach. Zauważył, że liczba utonięć w ostatnich latach spadała. W 2022 r. w całej UE była mniejsza o 194 - o 4 proc. mniej w stosunku do roku poprzedniego. Udział zgonów w wyniku utonięcia i śmiertelnych przypadków zanurzenia w stosunku do wszystkich nieszczęśliwych wypadków ze skutkiem śmiertelnym również nieznacznie spadł z 3,1 proc. w 2021 r. do 2,8 proc. w 2022 r. Stanowi to najniższy odsetek od rozpoczęcia gromadzenia danych w 2011 r., kiedy to utonięcia stanowiły 4,2 proc. wszystkich zgonów w wyniku nieszczęśliwych wypadków.

W 2022 r. najwięcej utonięć odnotowano we Francji (784), co stanowi 16 proc. wszystkich śmiertelnych utonięć w UE. Kolejne były Niemcy (542), Polska (535), Rumunia (472) i Hiszpania (449). Polska wyprzedziła w tym niechlubnym zestawieniu Rumunię, która "spadła" z miejsca trzeciego na czwarte, gdy liczba utonięć spadła z 1033 w 2021 r. do 472 w 2022 r.

Z kolei najmniej utonięć w UE odnotowano w Luksemburgu (1), na Malcie (3), Cyprze (13) i w Słowenii (25).