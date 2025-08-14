Reprezentacja Polski odniosła zwycięstwo nad Gruzją 94:89 w meczu towarzyskim rozegranym w Sosnowcu. To ważny sprawdzian przed zbliżającymi się mistrzostwami Europy, które rozpoczną się już 27 sierpnia. "Biało-Czerwoni pokazali charakter, odrabiając straty po słabszej pierwszej połowie.

Dominik Olejniczak i Giorgi Shemadini w trakcie spotkania / Jarek Praszkiewicz / PAP

Udany rewanż po trudnym początku

Przygotowujący się również do Eurobasketu Gruzini postawili trudne warunki rywalom. Od początku spotkania żywiołowo reagował na przebieg boiskowych wydarzeń trener gości Aleksandar Dzikic, pokrzykując co chwila do swoich graczy.

Po pierwszej kwarcie jednym punktem prowadzili goście, co wyraźnie ucieszyło kilkuosobową grupkę gruzińskich kibiców. Jeszcze więcej powodów do zadowolenia mieli po drugiej odsłonie, zakończonej celnym rzutem za trzy punkty Aleksandre Mamukelaszwilego.

Wcześniej biało-czerwoni nie zwieńczyli trafieniami kilku swoich dobrych akcji, mieli też kłopot z zablokowaniem pod swoim koszem zawodnika Orlando Magic Gogi Bitadze. W efekcie w połowie spotkania wynik brzmiał 43:51.

Po przerwie Polacy z nawiązką odrobili straty. Po "trójce" Michała Sokołowskiego wyszli na prowadzenie 57:56 i do ostatniej kwarty przystąpili przy stanie 68:66.

Zespół trenera Milicica potrafił w czwartej kwarcie wykorzystać błędy rywali, dobrze bronił, powiększył przewagę i wygrał spotkanie pięcioma punktami.

Liderzy polskiej kadry

Najwięcej punktów dla Polski zdobył Michał Michalak (17), a tuż za nim uplasowali się Tomasz Gielo (16) i Jordan Loyd (15). Warto podkreślić, że Loyd, który niedawno otrzymał polskie obywatelstwo, zadebiutował w kadrze w poprzednich spotkaniach ze Szwecją. W meczu z Gruzją nie zabrakło także skutecznych akcji Mateusza Ponitki (13 punktów) oraz Dominika Olejniczaka (9 punktów).

Polska - Gruzja 94:89 (25:26, 18:25, 25:15, 26:23).

Polska: Michał Michalak 17, Tomasz Gielo 16, Jordan Loyd 15, Mateusz Ponitka 13, Dominik Olejniczak 9, Aleksander Dziewa 8, Michał Sokołowski 5, Kamil Łączyński 5, Przemysław Żołnierewicz 4, Andrzej Pluta 2, Tymoteusz Sternicki 0, Szymon Zapała 0.



Kadrowe roszady i kontuzje

W zespole zabrakło Jeremy’ego Sochana, który z powodu kontuzji łydki nie weźmie udziału w mistrzostwach Europy. Do drużyny dołączył natomiast Igor Milicic junior, świeżo upieczony zawodnik NBA, choć w meczu z Gruzją jeszcze nie wystąpił. Z drobnym urazem zmaga się także Aleksander Balcerowski.

Przed Polakami jeszcze dwa mecze kontrolne z Finlandią - najpierw w Sosnowcu, a następnie w Helsinkach. To ostatnia okazja do szlifowania formy przed startem Eurobasketu.



Eurobasket 2025 - terminarz i rywale Polaków

Mistrzostwa Europy rozpoczną się 27 sierpnia i potrwają do 14 września. Polska zagra w grupie D w katowickim Spodku, gdzie zmierzy się kolejno ze Słowenią, Izraelem, Islandią, Francją i Belgią. Do fazy pucharowej awansują cztery najlepsze drużyny z każdej grupy. Decydujące mecze o medale odbędą się w Rydze.