Przedziwna historia "jackalope"

Jackalope to postać z amerykańskiego folkloru, przedstawiana jako zając lub królik z porożem jelenia. Legenda narodziła się na amerykańskim Zachodzie, szczególnie w stanach Wyoming i Kolorado, i do dziś jest popularnym elementem lokalnej kultury oraz turystyczną ciekawostką.

Początki legendy sięgają lat 30. XX wieku, kiedy bracia Douglas z Douglas w stanie Wyoming spreparowali pierwszego "jackalope", montując poroże jelenia na wypchanym zającu i sprzedając go jako "rzadkie zwierzę z prerii". Szybko stał się on lokalną atrakcją, a opowieści o spotkaniach z jackalope zaczęły się rozprzestrzeniać.

Według legendy jackalope jest bardzo płochliwy, ale potrafi naśladować ludzką mowę i śpiewać kowbojskie piosenki podczas burz. Mówi się, że można go złapać tylko, jeśli zostawi się mu whisky - jego ulubiony trunek, co faktycznie dobrze wpisuje się w uniwersum Dzikiego Zachodu.

Jackalope stał się symbolem popkultury - pojawia się na pocztówkach, pamiątkach, a nawet w nazwach lokalnych festiwali. W Douglas, w stanie Wyoming, znajduje się pomnik jackalope, a miasto ogłosiło się "światową stolicą jackalope".