Mieszkańcy Kolorado donoszą o nietypowych zającach z naroślami przypominającymi rogi. Eksperci wyjaśniają, że to efekt działania wirusa Shope papillomavirus, który nie zagraża ludziom ani zwierzętom domowym. Co nie zmienia faktu, że zwierzęta wyglądają, jak żywcem wyjęte z horroru klasy B.

W Fort Collins w stanie Kolorado zaobserwowano zające z groteskowymi, rogowatymi naroślami na głowach.

Zdjęcia zwierząt szybko obiegły media społecznościowe, a internauci nadali im przydomki "zające Frankensteina", "demoniczne zające" czy "zające zombie". Naukowcy uspokajają jednak, że nie ma powodów do obaw - to nie efekt mutacji, lecz znany od lat wirus.

Za nietypowy wygląd zwierząt odpowiada Shope papillomavirus, który powoduje powstawanie brodawkowatych narośli, czasem przypominających rogi. Wirus ten nie jest nowością - został opisany już w latach 30. XX wieku przez dr. Richarda E. Shope’a. Co ciekawe, to właśnie takie przypadki mogły zainspirować legendę o jackalope - mitycznym zającu z porożem, znanym z amerykańskiego folkloru.

Przedziwna historia "jackalope"

Jackalope to postać z amerykańskiego folkloru, przedstawiana jako zając lub królik z porożem jelenia. Legenda narodziła się na amerykańskim Zachodzie, szczególnie w stanach Wyoming i Kolorado, i do dziś jest popularnym elementem lokalnej kultury oraz turystyczną ciekawostką.

Początki legendy sięgają lat 30. XX wieku, kiedy bracia Douglas z Douglas w stanie Wyoming spreparowali pierwszego "jackalope", montując poroże jelenia na wypchanym zającu i sprzedając go jako "rzadkie zwierzę z prerii". Szybko stał się on lokalną atrakcją, a opowieści o spotkaniach z jackalope zaczęły się rozprzestrzeniać.

Według legendy jackalope jest bardzo płochliwy, ale potrafi naśladować ludzką mowę i śpiewać kowbojskie piosenki podczas burz. Mówi się, że można go złapać tylko, jeśli zostawi się mu whisky - jego ulubiony trunek, co faktycznie dobrze wpisuje się w uniwersum Dzikiego Zachodu.

Jackalope stał się symbolem popkultury - pojawia się na pocztówkach, pamiątkach, a nawet w nazwach lokalnych festiwali. W Douglas, w stanie Wyoming, znajduje się pomnik jackalope, a miasto ogłosiło się "światową stolicą jackalope".

Wracając do zajęcy zombie...

Jak informuje Colorado Parks and Wildlife, przypadki zakażenia wirusem nie są rzadkością, zwłaszcza latem, gdy aktywne są pchły i kleszcze przenoszące chorobę. Wirus rozprzestrzenia się wyłącznie między zającami - nie zagraża ludziom ani innym zwierzętom domowym. 

Narośla zwykle nie są groźne dla życia zwierząt, chyba że utrudniają im jedzenie lub widzenie. W większości przypadków układ odpornościowy zająca sam zwalcza infekcję, a narośla znikają.

Wirus Shope papillomavirus odegrał także ważną rolę w badaniach nad powiązaniem wirusów z nowotworami - to właśnie na jego podstawie naukowcy odkryli, że niektóre wirusy mogą wywoływać raka, jak np. ludzki wirus HPV - informuje Associated Press.