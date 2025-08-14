Mieszkańcy Kolorado donoszą o nietypowych zającach z naroślami przypominającymi rogi. Eksperci wyjaśniają, że to efekt działania wirusa Shope papillomavirus, który nie zagraża ludziom ani zwierzętom domowym. Co nie zmienia faktu, że zwierzęta wyglądają, jak żywcem wyjęte z horroru klasy B.
W Fort Collins w stanie Kolorado zaobserwowano zające z groteskowymi, rogowatymi naroślami na głowach.
Zdjęcia zwierząt szybko obiegły media społecznościowe, a internauci nadali im przydomki "zające Frankensteina", "demoniczne zające" czy "zające zombie". Naukowcy uspokajają jednak, że nie ma powodów do obaw - to nie efekt mutacji, lecz znany od lat wirus.
Za nietypowy wygląd zwierząt odpowiada Shope papillomavirus, który powoduje powstawanie brodawkowatych narośli, czasem przypominających rogi. Wirus ten nie jest nowością - został opisany już w latach 30. XX wieku przez dr. Richarda E. Shope’a. Co ciekawe, to właśnie takie przypadki mogły zainspirować legendę o jackalope - mitycznym zającu z porożem, znanym z amerykańskiego folkloru.