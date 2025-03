Na zakończenie 27. Ogólnopolskich Spotkań Podróżników, Żeglarzy i Alpinistów, ogłoszono laureatów Kolosów – najważniejszych polskich nagród podróżniczych za dokonania ubiegłego roku. Uhonorowano nimi alpinistów, żeglarzy i podróżników.

Joanna Rathe (C) podczas ceremonii wręczenia nagród w trakcie 27. ogólnopolskiego Spotkania Podróżników, Żeglarzy i Alpinistów Kolosy Gdynia za rok 2024 / Andrzej Jackowski / PAP

Nagrodzonych wybrała Kapituła Kolosów. Jej członkami są Andrzej Ciszewski, Joanna Pajkowska, Leszek Cichy, Monika Witkowska, Piotr Chmieliński i Janusz Janowski (pomysłodawca Kolosów).

Z biegiem czasu Kapituła i Doradcy Kapituły poszukują nowej skali ocen. To, co było 20 lat temu wyjątkowe, dzisiaj już nie jest np. objechanie świata. Granice się przesuwają - powiedział PAP Janusz Janowski. Wskazał również na wzruszający moment 27. edycji Kolosów - wręczenie wyróżnienia w kategorii "Wyczyn" parze, która zdobyła Koronę Gór Polski. Byli to Grzegorza Kłak i Magdalena Koniecka. Pan Grzegorz jest osobą niewidzącą. Pani Magdalena w trakcie wejść na szczyty musiała wziąć na siebie odpowiedzialność za drugą osobę - wyjaśnił.

W trakcie niedzielnego finału wręczono Statuetkę Super Kolosa. Trafiła ona w ręce Krystyny Palmowskiej. To pierwsza kobieta na świecie, która stanęła na głównym wierzchołku Broad Peaku.

Anna Okopińska i Leszek Cichy / Andrzej Jackowski / PAP

Przyznano również Nagrodę Specjalną Kolosów. Otrzymały je Anna Okopińska i pośmiertnie Halina Krüger-Syrokomska za "zdobycie pierwszego ośmiotysięcznika w historii, jako zespół kobiecy, w 50. rocznicę wydarzenia".



W kategorii "Alpinizm" Kolosa otrzymali Michał Król, Mariusz Madej i Maciej Kimel za "wytyczenie w stylu alpejskim 1300-metrowej drogi "Butterfly Effect" na Kyajo Ri (6187 m n.p.m.) w Himalajach". Wyróżnienie w tej kategorii powędrowało do Maksa Parysa, Roberta Pallusa i Pawła Zielińskiego "za wspinaczki w wielkich ścianach na Lofotach, w tym poprowadzenie dwóch nowych dróg "Australian Open" i "The Lofoten Nose' oraz powtórzenie ekstremalnej linii +Freya+". Wyróżnienie otrzymali także Jan Gurba, Maciej Książczyk i Patryk Kunc za "pierwsze polskie, a zarazem czwarte w ogóle, klasyczne przejście drogi "Eternal Flame' na Bezimiennej Turni Trango" i Piotr Krzyżowski za "pierwsze w historii bez użycia dodatkowego tlenu zdobycie w jednej akcji górskiej Lhotse, a następnie Mount Everestu".

Kapituła w kategorii "Wyczyn" statuetką Kolosa uhonorowały Dorotę Rasińską-Samoćko za zdobycie Korony Himalajów i Karakorum. W tej kategorii wręczono wyróżnienia Bartkowi Ziemskiemu, Oswaldowi Rodrigo Pereira za "wejście bez tlenu i personalnego wsparcia szerpów na ośmiotysięczniki Makalu i Kanczendzonga oraz zjazdy narciarskie Bartka Ziemskiego z tych szczytów". Wyróżniono również Grzegorza Kłaka i Magdalenę Koniecką za "wyprawę Zdobycie Korony Gór Polski w ciemnościach" i Marka Suslika za cykl długodystansowych motocyklowych wypraw zimowych przez mroźne zakątki półkuli północnej.

Nie przyznano Kolosów w dwóch kategoriach: "Eksploracja Jaskiń" i "Podróże".



Wyróżnienia za "Eksplorację Jaskiń" otrzymały wyprawy Hagengebirge 2024 Sopockiego Klubu Taternictwa Jaskiniowego kierowana przez Marka Wierzbowskiego za "kontynuację eksploracji w masywie, która przyniosła 2831 m udokumentowanych ciągów, w tym odkrycie ponad 1300 m nowych korytarzy w jaskini Kitzgrabenschacht i pogłębienie jej do -549 m" oraz wyprawa Sintzi Spring 2024, kierowana przez Bartłomieja Pitalę za "eksplorację w najgłębszej podwodnej jaskini Grecji, w wyniku której jaskinia została pogłębiona od -186 do -240 m i odkrytych zostało 250 m zalanych wodą korytarzy".



Z kolei wyróżnienia w kategorii "Podróże" trafiły do: Anny Szaroty za "solidnie przygotowaną, opartą na empatycznych relacjach ze zwierzęcymi towarzyszami niesztampową czteromiesięczną wędrówkę", Pawła Malgaszko za "starannie przygotowaną, samotną podróż w szczególnie wymagającym aktualnie regionie świata" i do Artura Czerminka za "ujęte w piękną opowieść spojrzenie na przebytą kajakiem Odrę nie tylko jako na szlak wodny, ale na krainę pełną wieloaspektowych zależności i powiązań".