W Trójmieście pełną parą ruszył sezon na kąpiele w morzu. Od dziś aż do końca sierpnia otwarte są wszystkie strzeżone kąpieliska w Gdańsku, Sopocie i Gdyni. W godzinach otwarcia strzeżonych plaż, o bezpieczeństwo na każdej z nich będą dbać ratownicy WOPR.

W Trójmieście pełną parą ruszył sezon na kąpiele w morzu. / Shutterstock

Strzeżone kąpieliska w Gdańsku

W Gdańsku mieszkańcy i przyjezdni mogą korzystać z 1300 metrów strzeżonej przez ratowników linii brzegowej. Ze strzeżonych kąpielisk można korzystać z nich przez całe wakacje, aż do 31 sierpnia. Wymienione plaże działają codziennie od 9:45 do 17:15.

Kąpieliska Morskie w Gdańsku w sezonie letnim 2025:

Jelitkowo,

Piastowska Jelitkowo,

Molo Brzeźno,

Hallera Brzeźno,

Dom Zdrojowy,

Stogi,

Sobieszewo,

Orle,

Świbno.

Strzeżone kąpieliska w Sopocie

W Sopocie można korzystać z ponad 700 metrów zabezpieczonej przez ratowników linii brzegowej- poinformował portal esopot.pl. Aż do 31 sierpnia plaże są otwarte codziennie w godzinach od 9.30 do 17.30. Dłużej czynne są jedynie Łazienki Południowe I, gdzie kąpać można się aż do godziny 19:30.

Łazienki Południowe I jako jedyne będą działać również po zakończeniu wakacji. Od 1 do 14 września 2025 można będzie korzystać z nich w godzinach od 9.30 do 18.30.



Kąpieliska morskie w Sopocie w sezonie letnim 2025:

Sopot - Kamienny Potok - Koliba (wejścia nr 4-6),

Sopot - 13-17,

Sopot - Park Północny,

Sopot - K22,

Sopot - Łazienki Południowe I,

Sopot - Łazienki Południowe II,

Sopot - 32A-33.

Strzeżone kąpieliska w Gdyni

W Gdyni otwarte są 4 strzeżone kąpieliska zajmujące łącznie 500 metrów linii brzegowej. Chodzi o Śródmieście, Redłowo, Orłowo i Babie Doły. Można z nich korzystać aż do końca sierpnia, w godzinach od 9.30 do 17.30.

Kąpieliska Morskie w Gdyni w sezonie letnim 2025:

Gdynia Śródmieście,

Gdynia Redłowo,

Gdynia Orłowo,

Gdynia Babie Doły.

Opracowanie: Mikołaj Wroński