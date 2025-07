Na granicy z Niemcami i z Litwą przywrócone zostaną kontrole graniczne. O postanowieniu rządu poinformował jego szef – Donald Tusk. Kontrole wrócą czasowo od poniedziałku 7 lipca.

Przejście graniczne z Niemcami w Słubicach / WOJCIECH OLKUSNIK / East News

Od 7 lipca Polska przywraca kontrole na granicach z Niemcami i z Litwą.

Ma to związek z pojawiającymi się od kilku dni sygnałami o migrantach przewożonych z Niemiec do Polski. Takie informacje publikują w internecie posłowie opozycji. Alarmują w nich o przebywających w Polsce migrantach - ich zdaniem - przewożonych z Niemiec niezgodnie z procedurami przez tamtejsze służby graniczne.

Teraz rząd zamierza wysłać na granice dodatkowych strażników granicznych, policjantów i żołnierzy. Tak jeszcze przed posiedzeniem rządu zasugerował szef dyplomacji Radosław Sikorski.

Granica musi być pod kontrolą, ale pod kontrolą upoważnionych do tego służb: straży granicznej, policji, jak trzeba to może żandarmerii wojskowej, ale na pewno nie bojówek pana Bąkiewicza - powiedział.

W ten sposób odniósł się do poczynań działacza środowisk narodowych Roberta Bąkiewicza, który chwalił się w mediach społecznościowych "zatrzymaniami obywatelskimi" na granicy z Niemcami.

Zgromadzenie na granicy polsko-niemieckiej w Lubieszynie w „Obronie Polskich Granic” / Marcin Bielecki / PAP

Te incydenty znane są rządowi. Szef MSWiA Tomasz Siemoniak zaapelował do wszystkich, którzy chcą bronić polskich granic, by wstępowali do straży granicznej. Podkreślił przy tym, że kierowany przez niego resort nie współpracuje z samozwańczymi patrolami obywatelskimi, których członkowie próbują "robić na granicy zadymę".

Z kolei premier Donald Tusk powiedział, że przypadki incydentów na granicy są szczegółowo badane. Podkreślił, że od tych incydentów trzeba oddzielić "akcje, które mają pokazać, że Polska jest zalewana nielegalnymi migrantami ze strony zachodniej, bo to jest nieprawda".

Tusk zapowiedział też kroki, które mają sprawić, aby z kierunku litewskiego do Polski nie przybywały osoby, które nielegalnie przekraczają granicę. Warszawa o swoich planach wczoraj poinformowała rząd w Wilnie.

Zgodnie z traktatem Schengen można czasowo przywracać kontrole graniczne. I tak od października 2023 roku kontrole na granicy niemiecko-polskiej wprowadził rząd w Berlinie, by powstrzymać nielegalną migrację.