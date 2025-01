Osiem lat dyskwalifikacji - taka decyzję Amerykańska Agencja Antydopingowa (USADA) podjęła ws. ultratriathlonisty Roberta Karasia za drugie złamanie przepisów antydopingowych. Polak naruszył przepisy po raz drugi w ciągu 10 lat.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Decyzja o wymiarze dyskwalifikacji zapadła po rozprawie, która odbyła się 20 grudnia zeszłego roku.

Karaś uzyskał pozytywny wynik testu na obecność klomifenu, modulatora hormonalnego i metabolicznego, w wyniku próbki pobranej podczas zawodów Florida ANVIL Ultra Triathlon 24 lutego 2024 roku. USADA została zakontraktowana przez organizatorów wydarzenia do przeprowadzenia testów i zarządzania wynikami wydarzenia, dlatego to właśnie ta organizacja nałożyła na Polaka karę.

Ośmioletnia dyskwalifikacja zacznie obowiązywać 30 maja, gdy minie wcześniejszy dwuletni okres zawieszenia. Karaś odbywa obecnie karę za pozytywny wynik testu na obecność wielu zabronionych substancji w próbce pobranej na polecenie Międzynarodowego Stowarzyszenia Ultra Triathlonu (IUTA).