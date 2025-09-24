Takiej atrakcji nad polskim morzem jeszcze nie było. Niedaleko Krynicy Morskiej (woj. pomorskie) otworzył się pierwszy w Polsce punkt obserwacji ptaków morskich. O inicjatywie poinformowało Nadleśnictwo Elbląg.

Pierwszy w Polsce punkt obserwacji ptaków morskich otwarty (Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Punkt obserwacyjny otworzono w ubiegłym tygodniu, czym elbląskie nadleśnictwo pochwaliło się w swoich mediach społecznościowych. Znajduje się on ok. 5 km za Krynicą Morską w stronę Piasków, w przystani rybackiej przy plaży.

Stanowisko powstało we współpracy z ornitologami ze Stowarzyszenia Drapolicz, którzy przez całą jesień badają migrację ptaków. W budowie pomogły różne instytucje, samorządy, organizacje pozarządowe i przedsiębiorcy.

Jak poinformował w rozmowie z RMF24 Jan Piotrowski, rzecznik Nadleśnictwa Elbląg, nowopowstałym punktem obserwacyjnym opiekuje się Stowarzyszenie Drapolicz.

Punkt jest otwarty w okresie migracji ptaków, od początku lipca do końca października, codziennie w godz. 7-15.

Na miejscu dostępni są wówczas przedstawiciele stowarzyszenia. W weekendy odbywają się zajęcia edukacyjne. Poza wspomnianym terminami na wejście do punktu należy umawiać się osobiście.

Przygotowano lornetki i tablice edukacyjne

Nowopowstały punkt obserwacji ptaków morskich to betonowe, zadaszone pomieszczenie. Nadleśnictwo podkreśla, że w środku jest sucho, a budynek jest odporny na silne wiatry, które wyjątkowo sprzyjają obserwacji ptaków morskich. Wewnątrz przygotowano miejsce do siedzenia, lunety i lornetki, a także tablice informacyjne dot. ptasich sylwetek itp.

Elewację ozdobiono tematycznymi muralami.

W pobliżu znajduje się również wieża obserwacyjna na Górze Pirata, na której panują dobre warunki do obserwacji ptaków drapieżnych.