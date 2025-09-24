Takiej atrakcji nad polskim morzem jeszcze nie było. Niedaleko Krynicy Morskiej (woj. pomorskie) otworzył się pierwszy w Polsce punkt obserwacji ptaków morskich. O inicjatywie poinformowało Nadleśnictwo Elbląg.
Punkt obserwacyjny otworzono w ubiegłym tygodniu, czym elbląskie nadleśnictwo pochwaliło się w swoich mediach społecznościowych. Znajduje się on ok. 5 km za Krynicą Morską w stronę Piasków, w przystani rybackiej przy plaży.
Stanowisko powstało we współpracy z ornitologami ze Stowarzyszenia Drapolicz, którzy przez całą jesień badają migrację ptaków. W budowie pomogły różne instytucje, samorządy, organizacje pozarządowe i przedsiębiorcy.
Jak poinformował w rozmowie z RMF24 Jan Piotrowski, rzecznik Nadleśnictwa Elbląg, nowopowstałym punktem obserwacyjnym opiekuje się Stowarzyszenie Drapolicz.
Punkt jest otwarty w okresie migracji ptaków, od początku lipca do końca października, codziennie w godz. 7-15.
Na miejscu dostępni są wówczas przedstawiciele stowarzyszenia. W weekendy odbywają się zajęcia edukacyjne. Poza wspomnianym terminami na wejście do punktu należy umawiać się osobiście.
Nowopowstały punkt obserwacji ptaków morskich to betonowe, zadaszone pomieszczenie. Nadleśnictwo podkreśla, że w środku jest sucho, a budynek jest odporny na silne wiatry, które wyjątkowo sprzyjają obserwacji ptaków morskich. Wewnątrz przygotowano miejsce do siedzenia, lunety i lornetki, a także tablice informacyjne dot. ptasich sylwetek itp.
Elewację ozdobiono tematycznymi muralami.
W pobliżu znajduje się również wieża obserwacyjna na Górze Pirata, na której panują dobre warunki do obserwacji ptaków drapieżnych.
Więcej informacji można znaleźć w mediach społecznościowych Stowarzyszenia Drapolicz TUTAJ.