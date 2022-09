200 domków dla jeży - specjalnych budek, które mają im pomóc przetrwać zimę - trafi do mieszkańców Sopotu. Zostały zakupione z budżetu obywatelskiego i można je odbierać już w Urzędzie Miasta.

Jeż / Shutterstock

Każdy, kto wypełni formularz zgłoszeniowy, a także instytucje, mogą ustawić je na swoim terenie. Ważne, by stanęły w Sopocie.

W Sopocie kładziemy duży nacisk na bioróżnorodność i ekologię, dlatego bardzo się cieszę, że takie projekty wygrywają w Budżecie Obywatelskim - mówi Marcin Skwierawski, wiceprezydent Sopotu.

Najbliższe miesiące to ostatnia chwila dla jeży, żeby mogły przygotować się do snu zimowego. Jeże z zasady zasypiają naprawdę mocno, a obudzone w środku zimy mogą jej nie przetrwać.

Domki, które zostaną rozdane mieszkańcom, dadzą tym pożytecznym ssakom schronienie w trakcie zimowego snu. Jeże żywią się szkodnikami, takimi jak ślimaki i owadami, wśród których dużo jest szkodników. Co ważne, obecność jeża w ogrodzie nie wiąże się z żadnymi szkodami.

Domki dla jeży mają tak skonstruowany przedsionek, by do środka nie dostał się drapieżnik. Wewnątrz jest część sypialna. Domek jest zabezpieczony olejem lnianym, ma wodoodporny, ściągany dach, który ułatwi uprzątnięcie wnętrza na wiosnę, kiedy jeże się wyprowadzą. W kolejnych miesiącach może posłużyć jako budka lęgowa - mówi Marek Nizołek z Urzędu Miejskiego w Sopocie.

Domki dla jeży / Urząd Miasta Sopotu /

Ogólnie w naszym budżecie obywatelskim coraz więcej projektów dotyczy ochrony zwierząt. Oprócz lokalnych projektów, wygrał też projekt ogólnomiejski, który dotyczy stawiania budek dla jeży w miejscach publicznych. To znaczy w parkach i zieleńcach. Ten projekt już niedługo będziemy realizować. Apeluje do mieszkańców Sopotu i turystów, że jeżeli zobaczycie stertę gałęzi pozostawioną w parku - to jest miejsce dla jeży - będzie w odpowiedni sposób oznaczone. Prosimy, żeby pieski trzymały się od niego z daleka, ponieważ to będzie miejsce gdzie jeże mają spokojnie spędzić czas zimowy - mówi RMF FM Adrianna Wierzbowska z wydziału Inżynierii i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta Sopotu.

Dodaje, że zainteresowanie jest spore, z 200 sztuk odebrano już 40.

Aby odebrać domek należy wypełnić formularz, który jest do pobrania na stronie www.sopot.pl i przesłać go na adres e-mail: adrianna.wierzbowska@um.sopot.pl. Formularz jest dostępny również w Wydziale Inżynierii i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Sopotu (pok. 88). Decyduje kolejność zgłoszeń. Warto pomyśleć o transporcie budki, każda waży ok. 7 kilogramów.

Wczoraj zakończyło się głosowanie w ramach kolejnego Sopockiego Budżetu Obywatelskiego. Sopot przeznaczy na zgłoszone projekty 3,57 mln zł, z czego 1,65 mln zł na zadanie ogólnomiejskie i 1,92 mln na lokalne.

autor: Stanisław Pawłowski