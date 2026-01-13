W sobotni wieczór w miejscowości Marly w kantonie Fryburg szwajcarska policja odnalazła ciało mężczyzny w jednym z budynków mieszkalnych. W związku ze sprawą zatrzymano cztery osoby. Jedną z nich jest obywatelka Polski.

Cztery osoby, w tym Polka, zatrzymane po znalezieniu ciała mężczyzny w Marly / Shutterstock

W sobotę wieczorem służby ratunkowe i kilka patroli policji zostały wezwane do budynku mieszkalnego w Marly w kantonie Fryburg.

Na miejscu funkcjonariusze znaleźli ciało mężczyzny, który - jak ustalono - doznał śmiertelnych obrażeń - informuje serwis Panorama.

W związku ze sprawą policja zidentyfikowała i zatrzymała cztery osoby: 36-letnią obywatelkę Polski, 28-letniego obywatela Słowacji oraz dwóch obywateli Ukrainy w wieku 31 i 63 lat.

Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie zabójstwa oraz nieudzielenia pomocy.

Na ten moment formalna tożsamość zmarłego nie została jeszcze potwierdzona. Policja i prokuratura nie udzielają obecnie dalszych informacji, a śledztwo jest w toku.