Polski konsulat w ukraińskiej Odessie został uszkodzony w wyniku nocnego bombardowania - poinformował we wtorek rzecznik MSZ Maciej Wewiór. "Nikt z naszych pracowników nie odniósł obrażeń" - dodał urzędnik.

Bombardowanie Odessy. Polski konsulat uszkodzony (Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock/PAP/Aka Baron /

Polski konsulat w Odessie został uszkodzony podczas nocnego rosyjskiego ataku, jednak żaden z pracowników nie ucierpiał.

Rosja przeprowadziła zmasowany ostrzał Ukrainy, używając niemal 300 dronów i wielu rakiet, powodując zniszczenia w 24 lokalizacjach, w tym w infrastrukturze energetycznej i mieszkalnej.

Norwegia zadeklarowała pilne wsparcie finansowe dla Ukrainy, a prezydent Wołodymyr Zełenski ponownie zaapelował o zwiększenie dostaw systemów obrony powietrznej.

Maciej Wewiór podzielił się informacją o uszkodzeniu polskiej placówki dyplomatycznej we wpisie na platformie X.

"Nikt z naszych pracowników nie odniósł obrażeń. Wielki szacunek dla całego zespołu Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP, który pracuje w Ukrainie" - napisał rzecznik MSZ.

Nocny ostrzał Ukrainy

W nocy z poniedziałku na wtorek Rosja wystrzeliła w kierunku Ukrainy niemal 300 dronów uderzeniowych, głównie typu Shahed, a także 18 rakiet balistycznych i siedem pocisków manewrujących - poinformował prezydent Wołodymyr Zełenski. Głównym celem rosyjskiego ataku były obiekty energetyczne, w tym elektrownie i podstacje.

Drony oraz rakiety trafiły i spowodowały zniszczenia w 24 lokalizacjach. Dotknęły one m.in. infrastrukturę mieszkaniową i publiczną.

Największa prywatna firma energetyczna Ukrainy, DTEK, poinformowała o kolejnym ataku na swoją elektrownię cieplną, która została poważnie uszkodzona. Rosyjskie wojsko zaatakowało także Kijów i Charków - dwa największe miasta kraju. Na przedmieściach Charkowa zginęły cztery osoby, a sześć zostało rannych.

W czasie ataku w Kijowie przebywał minister spraw zagranicznych Norwegii Espen Barth Eide, który musiał schronić się w piwnicy. Norweg ogłosił pilne wsparcie dla Ukrainy w wysokości 4 mld koron (ok. 1,5 mld zł) na odbudowę zniszczonej infrastruktury cywilnej.

Prezydent Ukrainy podkreślił, że każda taka agresja pokazuje konieczność dalszego wsparcia Ukrainy, zwłaszcza w zakresie dostaw rakiet do obrony przeciwlotniczej.