Ponad 200 przedstawicieli z 55 federacji członkowskich UEFA rozmawia w Sopocie o rozwoju piłki amatorskiej. Do czwartku trwa UEFA Grassroots Conference 2025. To pierwszy raz, gdy to wydarzenie jest w Polsce. "To trzy dni konferencji poświęconej piłce amatorskiej i piłce na poziomie grassroot, co jest początkiem drogi dla wielu osób" – mówi RMF FM Przemysław Prątkiewicz, dyrektor Departamentu Piłki Amatorskiej PZPN. Tegoroczna konferencja odbywa się pod hasłem "Zawodnik na pierwszym miejscu".

/ MOSiR Sopot / Facebook Podczas konferencji uczestnicy będą dyskutować o szerokim zakresie tematów, od promocji piłki nożnej w szkołach, przez rozwój piłki osób z niepełnosprawnościami, aż po innowacyjne podejścia do angażowania młodych pokoleń. Rozmawiamy o tym, jak promować piłkę nożną w generacji Zet i Alfa, bo trzeba o tym myśleć, że dzieci się zmieniają, młodzież się zmienia, świat się zmienia - podkreśla w rozmowie z reporterem RMF FM Przemysław Prątkiewicz. Dziś w Polsce zarejestrowanych jest ponad pół miliona zawodników, do tego trzeba doliczyć rozbudowaną sieć trenerów i klubów. Mówimy o piłce, która jest dla zabawy, dla przyjemności, jest początkiem drogi dla wielu osób. Dla niektórych jest alternatywną możliwością, żeby się w piłce odnaleźć - tłumaczy dyrektor. Organizatorzy konferencji zaznaczają również, że w ostatnim czasie Polska poczyniła również znaczące postępy w rozwoju piłki nożnej kobiet i dziewcząt. "Nie ma bardziej kobiecego sportu" Piłka nożna przełamuje ciszę, daje głos, pozwala wyrażać siebie. Uważam, że nie ma bardziej kobiecego sportu, bo na boisku może być duża grupa różnych dziewczyn, które muszą dogadać się w tym samym czasie, mieć wspólny cel, czyli strzelanie bramek. Muszą stać za sobą murem, wspierać się, a uważam, że takie wsparcie u dziewczyn jest bardzo ważne - mówiła w maju 2024 roku w rozmowie z naszym reporterem Nina Patalon, selekcjonerka reprezentacji Polski. Reprezentacja Polski kobiet awansowała po raz pierwszy w historii do finałowego turnieju UEFA Women’s EURO, który odbędzie się latem w Szwajcarii. Na boiskach znajdujących się na Skwerze Kuracyjnym chętni będą mogli zatrzymać się na chwilę i sprawdzić swoje siły podczas zaplanowanych wyzwań w strefie piłkarskiej UEFA Grassroots Conference 2025. Sesje otwarte zaplanowane są na 9 kwietnia od 8:30 do 9:30 i od 19 do 20 oraz w czwartek 10 kwietnia w godz. 8:30-9:30 i 17-19. Zobacz również: Cyrylica i sklejka brzozowa. Zaskakujące odkrycie w gdyńskim porcie

