Czy Wielki Piątek jest dniem wolnym od pracy? To święto, w którym upamiętniamy mękę i śmierć Jezusa Chrystusa na krzyżu, w tym roku wypada 18 kwietnia. Tego dnia - jedynego w roku - w kościołach nie odprawia się mszy świętej, a katolików obowiązuje ścisły post. Czy w Wielki Piątek jest wolne? Wielki Piątek nie jest dniem ustawowo wolnym od pracy. Niektórzy jednak będą wtedy odpoczywać. Kto konkretnie? Sprawdźcie.

Wielki Piątek wolny od pracy?

W 2025 roku święta wielkanocne wypadają dość późno. Wielki Piątek - 18 kwietnia, Wielka Sobota poprzedzająca święto Zmartwychwstania - 19 kwietnia, Wielkanoc - 20 kwietnia, a Poniedziałek Wielkanocny - 21 kwietnia.

Wielki Piątek, dzień upamiętniający mękę i śmierć Jezusa na krzyżu, jest dla katolików momentem refleksji i zadumy. W Kościele jest to czas ścisłego postu. Ponieważ parę miesięcy temu toczyła się dyskusja na temat tego, czy Wigilia powinna być dniem wolnym od pracy, wielu z nas zastanawia się, czy Wielki Piątek jest dniem wolnym.

To pytanie powraca co roku, zwłaszcza w kontekście przygotowań do świąt. Jak przypomina portal infor.pl, 5 grudnia 2018 roku do Sejmu wpłynął projekt, który miał uczynić z Wielkiego Piątku dzień wolny od pracy.

Jednak, mimo tych starań, Wielki Piątek nadal pozostaje dniem roboczym w Polsce. Dla większości z nas oznacza to konieczność pojawienia się w pracy, chyba że uda się uzyskać dzień wolny na własną rękę.

Kto ma wolne w Wielki Piątek?

Wielki Piątek nie jest dniem ustawowo wolnym, jednak nic nie stoi na przeszkodzie, aby zawnioskować wtedy o urlop.

Są jednak tacy, którzy tego dnia mają wolne. Są to studenci, uczniowie, pracownicy niektórych prywatnych firm, urzędów czy korporacji. Te coraz częściej decydują się na wprowadzenie tego dnia do kalendarza wolnych dni - jako dodatkowego benefitu dla swoich pracowników. Informacja o wolnym w Wielki Piątek może być więc ogłoszona przez naszego pracodawcę.

Sklepy otwarte w Wielki Piątek. Czy tego dnia będzie można zrobić zakupy?

Wielki Piątek poprzedza okres świąteczny, a więc - jak w przypadku dni przed Bożym Narodzeniem - pracownicy sklepów spożywczych, supermarketów i dyskontów muszą się przygotować na potencjalnie wydłużone godziny pracy. W Wielki Piątek można będzie więc zrobić zakupy.

Warto jednak pamiętać o tych, którzy w tym szczególnym dniu będą pracować i zaplanować swoje zakupy świąteczne odpowiednio wcześniej. Wielki Piątek, choć nie jest dniem wolnym od pracy, pozostaje ważnym momentem w kalendarzu wielu Polaków.

Wielki Piątek nie, ale które dni w 2025 roku są ustawowo wolne?

Dni ustawowo wolne od pracy w 2025 roku, które jeszcze przed nami, to:

20 kwietnia (niedziela) - Wielkanoc,

21 kwietnia (poniedziałek) - Poniedziałek Wielkanocny,

1 maja (czwartek) - święto Pracy,

3 maja (sobota) - święto Konstytucji 3 Maja,

19 czerwca (czwartek) - Boże Ciało,

15 sierpnia (piątek) - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,

1 listopada (sobota) - Wszystkich Świętych,

11 listopada (wtorek) - Święto Niepodległości,

24 grudnia (środa) - Wigilia,

25 grudnia (czwartek) - Boże Narodzenie,

26 grudnia (piątek) – drugi dzień świąt Bożego Narodzenia.

