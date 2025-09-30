Sąd Rejonowy w Wejherowie wydał wyrok ws. śmiertelnego potrącenia 10-latka na przejściu dla pieszych. Do tragedii doszło w 2022 r. w Redzie.

Zdj. ilustracyjne / Darek Delmanowicz / PAP

65-letnia Anna S. została skazana na 7 lat więzienia. Sąd zdecydował też o objęciu jej dożywotnim zakazem prowadzenia samochodów. Dodatkowo kobieta ma zapłacić po 50 tys. zł zadośćuczynienia rodzicom chłopca.

10-latek został potrącony w grudniu 2022 r. na ul. Wejherowskiej w Redzie. Przechodził przez oznakowane przejście dla pieszych.

Zdjęcie z miejsca wypadku / KPP Wejherowo /

Prokuratura zarzuciła Annie S. umyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa w ruchu lądowym oraz prowadzenie pojazdu pod wpływem środków działających podobnie do alkoholu. Wkrótce po wypadku u kobiety wykryto bowiem duże stężenia diazepamu, estazolamu, nordiazepamu i tramadolu.



Przed sądem kobieta przyznała się do spowodowania wypadku, ale nie do prowadzenia auta pod wpływem środków działających podobnie do alkoholu.

Wyrok jest nieprawomocny.