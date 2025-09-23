Półtora roku bezwzględnego więzienia za śmiertelne potrącenie na przejściu dla pieszych. Taki wyrok zapadł dzisiaj w głośnej sprawie wypadku, do którego doszło w lutym 2023 roku na ulicy Szeligowskiego w Lublinie. Cofający pojazdem dostawczym kierowca potrącił opiekunkę z dwuletnim dzieckiem w wózku. Kobieta kilka dni później zmarła w szpitalu.

Półtora roku bezwzględnego więzienia za śmiertelne potrącenie na przejściu dla pieszych opiekunki z dzieckiem. / Shutterstock

Sąd w Lublinie wydał dzisiaj wyrok w sprawie śmiertelnego potrącenia na przejściu dla pieszych w Lublinie. Sprawca tego wypadku spędzi w więzieniu półtora roku.

Do tego tragicznego wypadku doszło 15 lutego 2023 roku na drodze osiedlowej przy ul. Szeligowskiego.

Cofający pojazdem dostawczym kierowca potrącił opiekunkę z dwuletnim dzieckiem w wózku. Dziecku nic się nie stało, kobieta zmarła 10 dni później w szpitalu.

Tuż po zdarzeniu kierowca twierdził, że był przekonany, iż kobieta zemdlała. W tę wersję nie uwierzył ojciec dziecka, a przebieg zdarzenia ustalono dzięki świadkom i nagraniom z kamer.

Skazany dziś kierowca nie będzie mógł przez siedem lat prowadzić pojazdów.

Wyrok nie jest prawomocny, pełnomocniczka rodziny zmarłej nie powiedziała dziś, czy będzie wnosić o apelację.