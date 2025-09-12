12-letnia dziewczynka została potrącona przez kierującą czerwonym Renault Clio. Kobieta odjechała z miejsca zdarzenia. Doszło do niego w ubiegły piątek w miejscowości Kobierno w powiecie krotoszyńskim w Wielkopolsce. Policja zaapelowała o pomoc w odnalezieniu kobiety. Poszukiwani są świadkowie wypadku oraz ci, których samochody są wyposażone w rejestratory wideo.

Samochód, którym poruszała się 5 września ok. godz. 7 kobieta, która potrąciła 12-latkę. Kobierno na trasie Nowy Nakwasin-Słoneczna / Policja Kalisz / Policja

Do zdarzenia doszło w piątek, 5 września, o godz. 7:10 w miejscowości Kobierno w województwie wielkopolskim. Jak poinformowały służby, kobieta kierująca czerwonym Renault Clio - wykonując nieprawidłowo manewr wyprzedzania - doprowadziła do zderzenia z prawidłowo jadącą 12-letnią rowerzystką, po czym odjechała.

Jechałeś trasą Nowy Nakwasin - Słoneczna? Możesz pomóc

"W związku z prowadzonymi czynnościami wyjaśniającymi w tej sprawie, prosimy o kontakt osoby, które we wskazanym dniu podróżowały trasą Nowy Nakwasin - Słoneczna i były naocznymi świadkami zdarzenia. O pomoc prosimy również osoby, których pojazdy wyposażone są w rejestratory jazdy, a których nagranie mogłoby przyczynić się do ustalenia numerów rejestracyjnych pojazdu sprawcy" - zaapelowała kaliska policja.

Wszyscy, którzy mogą pomóc w odnalezieniu kobiety, która potrąciła 12-latkę i odjechała, proszeni są o kontakt z mł. asp. Bartoszem Bijacikiem, który zajmuje się sprawą - tel. 47 77 51 780, bartosz.bijacik@po.policja.gov.pl.