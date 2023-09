Pokaz filmu "Doppelgänger. Sobowtór" Jana Holoubka zainauguruje wieczorem 48. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. O Złote Lwy powalczy 16 obrazów - oprócz filmu otwarcia to m.in. "Kos", "Chłopi", "Różyczka 2", "Święto ognia" i "Freestyle". W Gdyni jest Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej RMF FM. Słuchajcie jej relacji na naszej antenie!

Tomasz Schuchardt na planie filmu "Doppelgänger. Sobowtór" / Jarosław Sosiński/TVN / Materiały prasowe

"Doppelgänger. Sobowtór" Jana Holoubka inspirowany jest prawdziwymi historiami polskich agentów specjalnych PRL, którzy kradli cudzą tożsamość. W obsadzie są m.in. Jakub Gierszał, Tomasz Schuchardt, Andrzej Seweryn i Katarzyna Herman. Film trafi do kin 29 września.

Wśród filmów, które będą realizować o Złote Lwy, są w tym roku m.in. "Kos" Pawła Maślony - western kościuszkowski z Jackiem Braciakiem, Robertem Więckiewiczem i Agnieszką Grochowską w obsadzie czy postpunkowy dramat psychologiczny "Imago" Olgi Chajdas, którego tłem jest trójmiejska scena muzyczna końca lat 80.

Oczekiwane są również pokazy "Lęku" Sławomira Fabickiego z Magdaleną Cielecką w roli nieuleczalnie chorej kobiety, która chce odejść na własnych zasadach oraz ekranizacji powieści Władysława Reymonta "Chłopi" Doroty Kobieli-Welchman i Hugh Welchmana.

Kino historyczne będą też reprezentować przypominający losy rotmistrza Witolda Pileckiego "Raport Pileckiego" Krzysztofa Łukaszewicza oraz "Święty" Sebastiana Buttnego, odsłaniający kulisy śledztwa wokół skradzionej w 1986 r. z gnieźnieńskiej katedry rzeźby św. Wojciecha. Nie zabraknie pełnometrażowych debiutów - "Tyle co nic" Grzegorza Dębowskiego o mężczyźnie walczącym o zachowanie pamięci o swoim przyjacielu i "Horror Story" Adriana Apanela, w którym główny bohater wprowadza się do domu pełnego ekscentrycznych lokatorów.

Wśród filmów walczących o Złote Lwy jest też "Różyczka 2" - sequel głośnego filmu Jana Kidawy-Błońskiego sprzed kilkunastu lat. Podwójną rolę - matki i córki - gra w nim Magdalena Boczarska. Oprócz niej w obsadzie są m.in. Robert Więckiewicz i Janusz Gajos.

"Joanna Warczewska, córka wybitnego pisarza, jest u szczytu życiowego powodzenia. Świetnie rozwijającą się polityczną karierę i rodzinne szczęście w jednej chwili burzy zamach terrorystyczny, w którym ginie jej ukochany mąż. Kiedy kobieta dostaje od losu nową szansę, dosięga ją kolejny cios. Ktoś wysyła jej zdjęcia i dokumenty podważające rodzinne więzi i oczerniające jej matkę. Joanna postanawia na własną rękę przeprowadzić historyczne śledztwo i rozwikłać zagadkę. Będzie zmuszona sama stawić czoła szantażyście i dokonać wyboru, który na zawsze zmieni jej życie" - czytamy w zarysie fabuły. "Różyczka 2" trafi do polskich kin 20 października.

Do Konkursu Głównego powrócą m.in. Kinga Dębska ze "Świętem ognia", ekranizacją powieści Jakuba Małeckiego eksplorującą temat zmagania się kobiet z ciałem, i Dorota Kędzierzawska, która w "Snach pełnych dymu" opowiada o spotkaniu dwójki na pozór skrajnie różnych osób. Szansę na statuetkę mają także łączący elementy kryminału, melodramatu i westernu "Fin del mundo?" Piotra Dumały, "Freestyle" Macieja Bochniaka z Maciejem Musiałowskim w roli rapera po odwyku oraz "Jedna dusza" Łukasza Karwowskiego. W centrum ostatniego filmu jest górnik, który ratuje kolegę podczas katastrofy w kopalni.

Produkcje nominowane do Złotych Lwów oceni jury w składzie: reżyser i scenarzysta Filip Bajon (przewodniczący), aktorka Dorota Pomykała, montażystka Magdalena Chowańska, pianista, kompozytor, aranżer, dyrygent Marcin Masecki, operator Janusz Gauer, scenarzystka i producentka Katarzyna Sarnowska oraz kostiumografka Katarzyna Walicka-Maimone.



W Konkursie Filmów Krótkometrażowych wystartuje 25 tytułów, wśród nich "As It Was" Damiana Kocura i Anastasii Solonevych, "Moje stare" Nataszy Parzymies, "Sabina" Diany Zamojskiej i "Liosza" Miłosza Sawickiego. W jury zasiądą: producentka Agnieszka Dziedzic (przewodnicząca), aktorka i reżyserka Olga Bołądź oraz reżyser i scenarzysta Michał Szcześniak.

Cztery obrazy - "Pokolenie Ikea" Dawida Grala, "Ultima Thule" Klaudiusza Chrostowskiego, "W nich cała nadzieja" Piotra Biedronia i "Życie w błocie się złoci" Piotra Kujawińskiego - powalczą o nagrodę w Konkursie Filmów Mikrobudżetowych. Filmy ocenią reżyser Jan P. Matuszyński (przewodniczący), producent Krzysztof Terej oraz filmoznawczyni i scenarzystka Kaja Krawczyk-Wnuk.

48. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni potrwa do soboty 23 września. Platynowe Lwy za całokształt twórczości odbierze scenograf Allan Starski.