16 filmów powalczy o Złote Lwy w Konkursie Głównym 48. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Święto polskiego kina odbędzie się w tym roku w dniach 18-23 września.

W Konkursie Głównym zobaczymy m.in. "Chłopów" na podstawie powieści Reymonta / NEXT FILM / Materiały prasowe

Wśród filmów zakwalifikowanych do Konkursu Głównego gdyńskiego festiwalu znaleźli się "Chłopi" DK Welchman i Hugh Welchmana. To adaptacja słynnej powieści Władysława Reymonta w formie animacji malarskiej, stworzona na podstawie zdjęć z udziałem aktorów.

Obraz ma trafić do kin 13 października. W głównej roli - Jagny − występuje Kamila Urzędowska. W obsadzie są także m.in. Mirosław Baka, Maciej Musiał, Robert Gularczyk, Ewa Kasprzyk, Dorota Stalińska i Julia Wieniawa.

W szesnastce zakwalifikowanych filmów jest też "Doppelgänger. Sobowtór" Jana Holoubka. To produkcja inspirowana prawdziwymi historiami polskich agentów z czasów PRL, którzy kradli cudzą tożsamość, budując na tym fałszywe relacje i swoją karierę szpiegowską. W obsadzie są m.in. Jakub Gierszał, Tomasz Schuchardt, Andrzej Seweryn, Wiktoria Gorodeckaja, Katarzyna Herman, Sławomira Łozińska, Krzysztof Dracz i Adam Ferency

Kolejne zakwalifikowane produkcje to "Figurant" Roberta Glińskiego - historia esbeka, który przez wiele lat inwigilował Karola Wojtyłę, "Fin del Mundo?" Piotra Dumały i "Freestyle" Macieja Bochniaka, opowiadający o obiecującym raperze, który wpada w tarapaty (w tej roli Maciej Musiałowski).

O Złote Lwy powalczą też "Horror Story" Adriana Apanela, "Imago" Olgi Chajdas - post-punkowy dramat psychologiczny o młodej kobiecie łaknącej życia pośród szarości PRL-u - i "Jedna dusza" Łukasza Karwowskiego.

Wśród zakwalifikowanych produkcji jest też "Kos" Pawła Maślony. To międzynarodowa superprodukcja, która ma przenieść widzów do czasów Tadeusza Kościuszki. W obsadzie są m.in. Jacek Braciak, Robert Więckiewicz, Agnieszka Grochowska i uznany amerykański aktor Jason Mitchell. Film ma trafić do kin 6 października.

Na konkursowej liście są też takie filmy jak "Lęk" Sławomira Fabickiego, "Raport Pileckiego" Krzysztofa Łukaszewicza czy "Różyczka 2" Jana Kidawy-Błońskiego. Ten ostatni obraz to kontynuacja głośnej "Różyczki". Magdalena Boczarska występuje w nim w podwójnej roli. Gra znaną z poprzedniego filmu Kamilę Sakowicz, ale także jej córkę - Joannę. To właśnie młodsza z kobiet ma być główną bohaterką "Różyczki 2".

Listę zakwalifikowanych do konkursu filmów zamykają "Sny pełne dymu" Doroty Kędzierzawskiej, "Święto ognia" Kingi Dębskiej na podstawie prozy Jakuba Małeckiego, "Święty" Sebastiana Buttnego i "Tyle co nic" Grzegorza Dębowskiego.

Mamy w tym roku rekordową liczbę zgłoszeń — o udział w Konkursie Głównym ubiegało się prawie 60 filmów. Wybranie z tego jedynie 16 tytułów było dla nas oczywiście niełatwym zadaniem - podkreśliła cytowana w komunikacie dyrektorka artystyczna festiwalu Joanna Łapińska. Kilku filmów, które odpadły już na ostatnim etapie selekcji, szczególnie mi żal. Cieszy za to różnorodność gatunków i stylów. Polskie kino ma dziś wiele odmian, potrafi zaskakiwać. O tym przede wszystkim opowiada tegoroczny Konkurs Główny - podkreśliła.