W najbliższy weekend w Pucku odbędzie się trzecia, przedostatnia runda Ekstraklasy Polskiej Ligi Żeglarskiej. Po tych regatach okaże się, które zespoły powalczą o medale, a które będą musiały rywalizować o utrzymanie w najwyższej klasie rozgrywek.

Przedostatnia runda żeglarskiej Ekstraklasy w Pucku. Czas na kluczowe rozstrzygnięcia (zdjęcie ilustracyjne) / Polska Liga Żeglarska / Materiały prasowe

Liderem klasyfikacji generalnej pozostaje Yacht Club Gdańsk, który po zwycięstwie w Gdyni ma 3-punktową przewagę nad rywalami. Na sterze ponownie zobaczymy Dominika Buksaka, piątego sternika igrzysk olimpijskich w Paryżu w klasie 49er, który jak dotąd pozostaje niepokonany w Polskiej Lidze Żeglarskiej.

O czwarte mistrzostwo walczy także Yacht Klub Polski Gdynia. Załoga prowadzona przez Rafała Sawickiego wróciła do sprawdzonego składu i w tym sezonie prezentuje wysoką formę, zajmując m.in. trzecie miejsce na domowym akwenie w Gdyni.

W strefie spadkowej znajdują się obecnie KS Iskra AMW Gdynia, Legia Warszawa, FingGo Capital UKS Żeglarz Wrocław oraz Sztorm Grupa.

Po tej rundzie będzie wiadomo, które zespoły zawalczą o medale, a które o utrzymanie się w Ekstraklasie - podkreśla Stanisław Konarzewski z Polskiej Ligi Żeglarskiej.

Warto zwrócić uwagę na powrót Agnieszki Skrzypulec-Szoty za ster Yacht Klubu Polski Szczecin. Srebrna medalistka olimpijska w klasie 470 poprowadziła ekipę ze Szczecina do 7. miejsca w Gdyni, co pozwoliło wydostać się ze strefy spadkowej.